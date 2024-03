News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 8 Marzo 2024

Mare Fuori

L’infortunio di Matteo Paolillo

Matteo Paolillo ha subito un’infortunio sul set di Mare Fuori. Può capitare di frequente che, a causa di troppa foga ed energia, ci siano dei problemi durante le riprese. Il prison drama di Rai Due, in particolare, è una serie molto fisica in cui vengono mostrate di frequente risse e scontri tra detenuti e non.

Non ci sorprende pertanto che ci siano dei piccoli incidenti tra i protagonisti. A rivelarci qualche aneddoto in merito è stato, nel corso degli anni, il regista dello show. Ivan Silvestrini ha in passato raccontato, ad esempio, che in una rissa tra i personaggi di Edoardo e Mimmo, Alessandro Orrei si è beccato per sbaglio un pugno in faccia dal collega.

“Non dovevano esserlo ma ahimè il primo per sbaglio lo è stato. Lode ad Alessandro Orrei che, da vero professionista, è andato avanti fino alla fine della scena“, ha spiegato il regista. A quanto pare però questo non è stato l’unico infortunio avvenuto negli anni all’interno della serie.

Durante una nuova sessione di Q&A con i fan infatti Silvestrini ha raccontato che anche Matteo Paolillo si è infortunato sul set di Mare Fuori. In particolare Ivan ha spiegato che l’interprete di Edoardo si è fatto male al ginocchio in seguito a una rissa avvenuta nella seconda stagione.

Ivan Silvestrini – Instagram

Coinvolti nel ciak c’erano anche Massimiliano Caiazzo (Carmine), Nicolas Maupas (Filippo) e Antonio Orefice (Totò). “Bei ricordi eh?“, conclude Silvestrini taggando Matteo nelle storie.

Il rischio per scene di questo tipo è ovviamente dietro l’angolo ma un buon attore reagisce con professionalità anche a imprevisti di questo tipo. Intanto il destino di Paolillo all’interno della serie è in sospeso. Nel corso dell’episodio finale della quarta stagione abbiamo visto Edoardo ancora in pericolo di vita.

Dopo aver tentato di trafugare il tesoro dei Ricci, Conte è stato colpito di spalle con una pala e rinchiuso dentro a una cripta. Paolillo non tornerà per la quinta annata, già confermata? Un suo post Instagram degli ultimi giorni suggerisce di no. Ma non è ancora detta l’ultima parola…