News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 8 Marzo 2024

Clara Mare Fuori

L’annuncio di Clara

Era tutto pronto per l’imminente tour di Clara. La cantante e attrice, conosciuta al grande pubblico per il suo ruolo in Mare Fuori, sarebbe dovuta partire a metà marzo con la sua prima serie di concerti dal vivo. Con i live la Soccini avrebbe avuto la possibilità di presentare per la prima volta i brani del suo album di debutto, chiamato PRIMO, che ha esordito al sesto posto in classifica.

All’interno del cd troviamo Diamanti grezzi, la canzone che l’artista ha portato in gara durante il Festival di Sanremo 2024. Presenti in tracklist anche Boulevard, con cui ha vinto Sanremo Giovani lo scorso dicembre, e Ragazzi fuori, pezzo che fa parte della colonna sonora di Mare Fuori 4.

Diverse le date previste che, al momento, sono state rimandate. Ad annunciarlo è stata la stessa Clara attraverso un post su Instagram. “In queste settimane ho incontrato moltissimi di voi, ed è stato bellissimo. Ancora non riesco a realizzare quello che sta succedendo…siete tantissimi, con storie straordinarie“, ha esordito.



“Ho deciso di prolungare l’instore tour e la promozione del mio PRIMO disco, per questo motivo il CLUB tour live verrà posticipato in autunno, con nuove date e nuove canzoni da cantare insieme – ha svelato la Soccini –Per tutti quelli che hanno acquistato i biglietti ovviamente rimangono validi”.

Clara ha poi dato appuntamento alla prossima estate, dove sono previsti alcuni concerti a festival ed eventi. Il nuovo tour partirà il 3 ottobre da Roma. Proseguirà il 5 a Modugno, il 6 a Napoli, il 12 a Firenze, il 13 a Padova e infine il 15 a Milano.

Quest’estate invece Clara sarà il prossimo 13 giugno al Mosa Festival di Casalgrande, il giorno dopo al Nameless Music Festival. Il 20 luglio è poi attesa a Varese, il 23 agosto a Bassano del Grappa e infine il 24 agosto a Porto Sant’Elpidio.