News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 8 Aprile 2024

Una mamma per amica

Le parole di Matt Czuchry

C’è un dibattito che per i fan di Una mamma per amica continua a restare senza risoluzione. Dopo 7 stagioni e un revival, l’eterno dilemma tra quale sia il fidanzato perfetto per Rory Gilmore resta al centro delle disquisizioni tra amici.

Da un lato c’è chi ritiene sia Jess, il primo vero amore della protagonista, il ragazzo perfetto per lei. Lo scapestrato nipote di Luke ha avuto un’evoluzione nel corso degli anni e ha messo la testa sulle spalle. A unirlo a Rory è la sua immensa cultura letteraria, un punto decisamente comune con la figlia di Lorelai.

Dall’altro lato troviamo invece Logan. Rampollo di una ricca famiglia, quest’ultimo rappresenta lo scapolo d’oro che cambia per amore di Rory e a cui ha dato tutto il suo amore. Ha partecipato a questa discussione, che dura ormai quasi 20 anni, anche Matt Czuchry.

L’attore, visto di recente nell’ultimo capitolo di American Horror Story, ha vestito i panni di Logan Huntzberger dalla quinta stagione della serie. Nel corso di una puntata di The Talk infatti Czuchry è intervenuto sulla discussione e ha risposto a un TikTok che è andato virale negli ultimi giorni.

“Perché non parliamo del fatto che le due opzioni sono in realtà molto al di sotto della media e potrebbero essere il motivo per cui gli standard sono al ribasso per le donne da decenni ormai?“, ha risposto a sorpresa l’attore, bocciando di fatto entrambe le possibilità di Rory.

“Penso che Logan abbia i suoi punti di forza e le sue debolezze, Jess ha i suoi punti di forza e le sue debolezze e Dean ha punti di forza e debolezze come tutti noi. Penso che il bello dello show sia che ci sono questi personaggi che hanno dei difetti e che hanno questi pezzi grandiosi“, ha aggiunto Matt.

“E tutti discutono su chi sia il migliore per Rory, perché pensano che i loro punti di forza e le loro debolezze possano combaciare. Penso che finché non si cerca la perfezione, allora mi va bene la scelta“, ha infine concluso.