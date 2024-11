Criature, il primo trailer

Criature è il nuovo film che vede protagonista Marco D’Amore. L’attore e regista è noto al grande pubblico per aver interpretato per anni il ruolo di Ciro Di Marzio nella popolare serie tv di Sky Gomorra.

Negli anni si è poi fatto apprezzare anche grazie alla regia. Il suo debutto dietro la macchina da presa è avvenuto nel 2019 con L’immortale, il film spinoff di Gomorra che regala ai fan un colpo di scena inaspettato: Ciro non è morto ma è sopravvissuto.

Successivamente ha poi diretto altri film in cui ha recitato come protagonista, come Napoli Magica e Caracas. Ora D’Amore è impegnato “solo” come attore in una nuova pellicola diretta da Cécile Allegra.

Criature, questo il titolo del film, vede come protagonista Mimmo Sannino, un ex insegnante che ora lavora come educatore per le strade di Napoli. Il suo obiettivo è quello di recuperare più ragazzi possibili dalla strada e convincerli a tornare sui banchi di scuola e permettere loro di ottenere il diploma di terza media. Per farlo si avvale dell’arte circense.

Tra i protagonisti della pellicola troviamo anche due volti noti di Mare Fuori. Si tratta di Maria Esposito, interprete di Rosa Ricci, e di Giuseppe Pirozzi, dalla terza stagione nel cast nei panni di Micciarella.

Maria Esposito e Giuseppe Pirozzi in Criature

Nel primo trailer ufficiale del film, che potete recuperare qui di seguito, i due personaggi sono protagonisti di una storia d’amore e si scambiano anche un bacio.

Esposito e Pirozzi lavorano da un anno fianco a fianco anche in Mare Fuori – il musical. Dopo il successo della prima stagione lo spettacolo teatrale diretto e ideato da Alessandro Siani è tornato in tour sui principali palcoscenici italiani.

La data d’uscita per Criature è fissata invece per il prossimo 5 dicembre.