Daisy Edgar-Jones accanto a Chris Hemsworth?

Potrebbe essere Daisy Edgar-Jones la protagonista femminile del nuovo film che racconterà il Principe Azzurro con Chris Hemsworth? C’è ancora molto mistero sul nuovo progetto in casa Disney che dovrebbe raccontare la storia del protagonista maschile della storia di Cenerentola.

In primo luogo infatti non si sa ancora con granitica certezza se il progetto in questione sarà un live action. In secondo luogo ci sono ancora molti dubbi e incertezze per quanto riguarda il cast. Il nome principale che è uscito in queste settimane è quello di Hemsworth.

L’attore australiano, noto al grande pubblico soprattutto per il ruolo di Thor nel MCU, sembra essere in cima alle preferenze del regista Paul King, che ha di recente diretto l’ultimo Wonka con protagonista Timothée Chalamet.

Nelle ultime ore il sito TheInsnider ha fatto il nome di colei che potrebbe assumere il ruolo di protagonista femminile principale della pellicola. Si tratta di Daisy Edgar-Jones, attrice britannica che ha raggiunto la popolarità mondiale grazie a Normal People, in cui ha recitato al fianco di Paul Mescal.

Attualmente non ci sono ulteriori informazioni in merito. Si tratta ovviamente di indiscrezioni non confermate che, come tali, vanno prese. Quel che è certo è che la fonte di questa notizia è di solito ben informata sulle principali novità in ambito cinematografico. Non sappiamo neanche se il ruolo che l’attrice è chiamata a interpretare potrebbe essere quello di Cenerentola o di un altro personaggio.

Di recente Daisy è approdata al cinema con ben due progetti. Il primo è Twisters al fianco di Glen Powell, il secondo è On Swift Horses, che è stato presentato lo scorso settembre al Toronto International Film Festival. Nel cast ci sono anche Jacob Elordi, Will Poulter e Diego Calva.

Edgar-Jones sarebbe anche stata scelta come protagonista della nuova serie Netflix su Orgoglio e pregiudizio nei panni di Elizabeth Bennet.