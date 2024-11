Il nome di Ariana Grande

Manca sempre meno al debutto al cinema di Wicked. Il nuovo film prequel che racconta una storia antecedente a quella raccontata ne Il mago di Oz approderà nelle sale di tutto il mondo a partire dal prossimo 22 novembre.

Protagonisti della pellicola sono tanti volti noti del piccolo e del grande schermo. Troveremo Ariana Grande nei panni di Galinda, che diventerà poi Glinda la strega buona del nord. Ci sarà poi Cynthia Erivo che interpreterà il ruolo di Elphaba, Jonathan Bailey (Anthony nella serie tv Bridgerton), Michelle Yeoh e Jeff Goldblum.

Il film avrà poi una seconda parte, che dovrebbe uscire nelle sale il 21 novembre del 2025. Chi ha avuto modo di vedere in anteprima la pellicola si sarà senz’altro accorto che Grande è accreditata con il suo cognome completo “Grande-Butera” nei titoli di coda.

Il motivo di questa scelta è stato raccontato dalla stessa popstar nel corso di un’intervista rilasciata al podcast The Streaming Service With Justin Hill. “Sento che questa esperienza è stata un ritorno a casa per me. Sento di essere tornata a casa da me stessa in molti modi, attraverso quello che ho imparato da Glinda, da Elphaba“, ha spiegato l’attrice e cantante.

“Era il mio nome quando sono andata a vedere lo spettacolo all’età di 10 anni, e mi è sembrato un modo molto bello di onorarlo. Mi è sembrato di chiudere il cerchio e di fare qualcosa che volevo fare“, ha poi aggiunto Ariana Grande.

In vecchie interviste del passato Ariana aveva più volte dichiarato che il ruolo di Glenda de Il mago di Oz era uno di quelli che avrebbe sempre voluto interpretare da bambina.

Wicked ha un budget di circa 145 milioni di dollari, pertanto occorre che il film superi almeno la soglia dei 200 milioni di dollari per poter iniziare a fare cassa.