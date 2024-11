Si sono svolti i funerali di Maggie Smith! Una veglia funebre tra risate, aneddoti e canzoni per l’attrice di Harry Potter

Il funerale di Maggie Smith

L’ultimo saluto a Maggie Smith è stato davvero speciale. L’attrice, amata dal grande pubblico per i suoi ruoli iconici in Harry Potter, Downton Abbey e tante altre produzioni sia televisive che cinematografiche, è morta lo scorso 27 settembre all’età di 89 anni.

Tanti i messaggi di cordoglio che in queste settimane sono arrivate per la dama inglese, che ha regalato interpretazioni memorabili agli appassionati del genere. Lo scorso lunedì 4 novembre si è tenuto il funerale di Smith. Una cerimonia molto intima riservata a pochi amici e parenti dell’attrice che è stata descritta come toccante ma allo stesso tempo anche divertente.

Il Daily Mail ha infatti svelato che gli ospiti sono stati accolti sono in un rito funebre descritto come “bello, caldo e pieno di risate“. “È stato un addio così bello a Maggie Smith oggi – ha rivelato una persona presente all’evento – È stato caldo e divertente, pieno di amore e di elogi brillanti, con i migliori inni cantati da tutti. È stato toccante ma non triste, perché la sua è stata una vita così riccamente vissuta“.

Un elogio che ha voluto ricordare Maggie Smith in maniera originale e non eccessivamente triste. Nei giorni immediatamente successivi alla sua morte tante star di Harry Potter hanno omaggiato l’attrice con messaggi ed encomi carichi di affetto.

“Aveva un intelletto feroce, una lingua gloriosamente tagliente, sapeva intimidire e affascinare nello stesso istante ed era, come tutti vi diranno, estremamente divertente“, sono le parole di Daniel Radcliffe, protagonista della saga cinematografica.

“Mi riterrò sempre incredibilmente fortunato di aver potuto lavorare con lei e di averle dedicato del tempo sul set. La parola leggenda è abusata, ma se si applica a qualcuno nel nostro settore, allora si applica a lei. Grazie Maggie”, conclude poi.