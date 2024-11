Cosa succederà a Taylor Swift ora che Donald Trump è presidente?

Nelle ultime ore non si è parlato d’altro: Donald Trump è il nuovo presidente degli Stati Uniti d’America. Nonostante molte star, tra cui Taylor Swift si siano fatte avanti per supportare Kamala Harris, questo non è bastato e i grandi elettori hanno fatto trionfare Trump. C’è però chi si chiede cosa accadrà ora alla cantante, dato che il neo presidente l’aveva minacciata quando lei aveva espresso la volontà di votare Harris alle elezioni.

A settembre Donald Trump aveva infatti attaccato Taylor Swift, dopo che aveva svelato al mondo il suo (già abbastanza noto) endorsement per Kamala Harris. Il politico ai tempi aveva affermato che Taylor Swift “pagherà il prezzo” del suo mancato sostegno nella corsa alla Casa Bianca.

Per questo in molti si chiedono cosa succederà ora a Taylor Swift e cosa nascondeva quella minaccia di Donald Trump. Quello che possiamo dirvi è che probabilmente il presidente degli USA ha solo cercato un modo di rispondere a tono alla cantante che si è espressa a favore della sua rivale, e che non accadrà proprio niente.

Sono veramente moltissimi i VIP che si sono espressi a favore di Kamala Harris, come Lady Gaga, Robert Downey Jr. e gli altri Avengers, Jennifer Lopez, Beyoncé, Leonardo DiCaprio, George Clooney e tanti altri. Per questo sembra molto improbabile che a Taylor Swift succederà qualcosa, considerato che gli USA sono ancora a oggi uno stato in cui è possibile esprimere la propria libertà di pensiero.