Cinema e Celebrity

Stefano D Onofrio | 11 Ottobre 2023

Barbie Margot Robbie Ryan Gosling

Margot Robbie e Ryan Gosling di nuovo insieme

Siete pronti a vedere Margot Robbie e Ryan Gosling di nuovo insieme sul grande schermo? La coppia d’oro del 2023 ha ottenuto un successo senza precedenti grazie a Barbie. La pellicola sulla bambola più famosa al mondo ha superato il miliardo e 400 mila dollari di incasso entrando nella Top 20 dei film con il maggior incasso di sempre!

Nel corso della sua lunga marcia Barbie è riuscito nell’impresa di superare negli incassi film del calibro di Avengers: Age of Ultron e l’ultimo capitolo della saga di Harry Potter. Ora il duo potrebbe ricomporsi nuovamente in un nuovo film prodotto dalla LuckyChap Entertainment, la casa di produzione della Robbie. Il progetto in questione è il prequel di un’altra remunerativa saga cinematografica: quella di Ocean’s 11.

Robbie e Gosling potrebbero perciò ritornare insieme nei multisala di tutto il mondo con un prequel. A parlare di questa possibilità è stato il produttore Josey McNamara durante l’anteprima di Saltburn al BFI London Film Festival, come riportato da GamesRadar.

“Non posso dire molto ma credo che stiamo solo cercando di fare bene al franchise. Non vedo l’ora che la gente potrà guardarlo quando sarà pronto“. E su Margot Robbie e Ryan Gosling, McNamara aggiunge:

Sono meravigliosi insieme. Possiamo farli fare più progetti, anche al di fuori di questo. Sarebbe fantastico.

Tornando a parlare di Barbie, ricordiamo che la Robbie è riuscita a incassare circa 50 milioni di dollari grazie al suo compenso come attrice e ai guadagni legati alla produzione. Per il ruolo di Ken nel blockbuster Gosling dovrebbe invece aver incassato circa 12 milioni e mezzo di dollari.

E pensare che inizialmente l’attore ha tergiversato e non ha accettato immediatamente la parte. Margot ha infatti dovuto quasi convincere il collega ad accettare la sua proposta.

“Di base l’ho corrotto. Ho percepito la sua esitazione e gli ho detto, beh se accetti di fare questo film con noi, ti comprerò un regalo ogni singolo giorno“, ha ammesso l’attrice.