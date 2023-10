Cinema e Celebrity

11 Ottobre 2023

rosso bianco e sangue blu

Vi siete mai chiesti qual è stata la prima scena girata da Taylor Zakhar Perez e Nicholas Galitzine in Red White and Royal Blue?

Red, White and Royal Blue: la prima scena

Quando è avvenuto il primo incontro sul set di Red, White and Royal Blue tra Taylor Zakhar Perez e Nicholas Galitzine? Qual è stata la prima scena girata tra gli interpreti di Alex e Henry? Amazon ci ha fornito questa risposta! Il film di Prime Video è stato senza ombra di dubbio uno dei maggiori successi dell’estate.

Uscito lo scorso 11 agosto sul catalogo della piattaforma, la rom com che vede protagonisti il figlio della presidentessa degli Stati Uniti e il principe di Galles è riuscita nell’intento di conquistare milioni di telespettatori in tutto il mondo. Un successo travolgente a cui sono seguite centinaia di richieste dei fan.

In molti infatti hanno chiesto (e continuano a chiedere) a gran voce la produzione di un secondo capitolo. Ne è nata anche una raccolta firme, in cui migliaia di appassionati si sono rivolti direttamente ad Amazon per ottenere un sequel. Attualmente non sappiamo se l’intenzione del colosso dello streaming sia quella di accontentare i fan.

Quel che ci sembra certo è che gli addetti ai lavori del film sono assolutamente d’accordo all’idea di tornare in un eventuale nuovo capitolo. Il regista Matthew Lopez, ad esempio, si è detto disponibile a dirigere un’ipotetica seconda pellicola.

Intanto Amazon ha deciso di fare un regalo ai fan di Red, White and Royal Blue rivelando loro qual è stata la prima scena girata da Perez e Galitzine. Il ciak in questione riguarda un dialogo al bar tra Henry e Alex in cui i due provano a conosersi di più. Alex in particolare domanda al suo partner se ha un cognome e la risposta lo stupirà.

Their 1st scene filmed, our 79th time swooning pic.twitter.com/n3na08EcAh — Prime Video (@PrimeVideo) October 8, 2023

Henry dichiara per la prima volta il suo nome completo: Henry George Edward James Hanover-Stuart-Fox. Un divertente scambio di battute tra i due protagonisti che ha reso Rosso, Bianco e Sangue Blu romantico ma allo stesso tempo molto divertente.