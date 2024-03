News e anticipazioni

Martina Pedretti | 8 Marzo 2024

Una miniserie su Amanda Knox con Margaret Qualley è in arrivo

Hulu ha ordinato una serie limitata incentrata su Amanda Knox. Sarà Margaret Qualley (Maid) a interpretarla nel progetto in arrivo prossimamente.

La serie racconterà la storia del processo di Amanda Knox, dapprima condannata per l’omicidio della sua compagna di stanza Meredith Kercher e poi assolta per mancanza di prove. Questa miniserie coprirà 16 anni della storia della Knox, fino ai giorni nostri e sarà composta da otto episodi da un’ora ciascuno.

Amanda Knox ha trascorso quasi quattro anni in carcere in Italia per l’omicidio di Meredith Kercher, una studentessa di scambio con cui condivideva un appartamento a Perugia, nel 2007, prima di essere assolta. Ha scritto dell’esperienza nel suo libro di memorie del 2013 Waiting to be Heard, ed è apparsa anche in un documentario Netflix del 2016. Il caso è stato precedentemente adattato anche nel film Amanda Knox: Murder on Trial in Italy.

Il progetto senza titolo della 20th Television in associazione con The Littlefield Company è di KJ Steinberg (This Is Us), che fungerà anche da produttore esecutivo. Il lancio è previsto su HULU negli USA, e quindi la serie arriverà in Italia grazie a Disney+.

Margaret Qualley è stata nominata per due Emmy: uno per Maid nel 2022 e per Fosse/Verdon nel 2019. La star ha recitato anche in Poor Things, C’era una volta… a Hollywood e sarà presto al cinema con Drive-Away Dolls.