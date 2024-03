News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 8 Marzo 2024

Mare Fuori

La domanda dei fan di Mare Fuori 4

Chi ha terminato la visione di Mare Fuori 4 potrebbe essersi posto un quesito. Non ci stiamo riferendo ai tanti dubbi e alle tante perplessità che sono emerse dopo l’ultima puntata come “Edoardo è morto?”, “Chi lo ha colpito?”, “Massimiliano Caiazzo tornerà?”, ecc.

Ci riferiamo invece alla famiglia Polidori, che ha fatto il suo ingresso al gran completo nella quarta stagione. Dopo la notte di passione con Edoardo durante la prima puntata, Teresa rivela di essere in dolce attesa. Il padre e la madre provano a far abortire la ragazza, che minaccia di chiudere ogni rapporto con loro.

I due tenteranno pertanto di accettare Conte in famiglia. Il papà di Teresa in particolare darà una chance lavorativa a Edoardo assumendolo nella sua azienda. Ma il detenuto non riesce a restare ingabbiato, e soprattutto “sotto un capo”, per tutta la vita.

Con il passare delle puntate il ragazzo deciderà di abbandonare casa Polidori e la stessa Teresa e tornerà da Carmela. Quest’ultima, nel frattempo, gli ha promesso di rivelargli il luogo in cui sono nascosti i soldi dei Ricci che gli consentirebbero di assumere il potere di capo del clan.

Sappiamo tutti però che le cose andranno diversamente. Edoardo arriva al cimitero quando il tesoro è stato già trafugato e non ci è rimasto più niente. Entra nella cripta dei Ricci e qui viene colpito alle spalle da un misterioso assalitore, che lo lascia esanime in fin di vita.

Ma non è sull’epilogo di Mare Fuori 4 che vogliamo concentrarci adesso ma su un altro quesito che in molti si sono posti: “Di che cosa si occupa l’azienda del papà di Teresa?“. A questa domanda ha risposto Ivan Silvestrini, il regista della serie.

Ivan Silvestrini – Instagram

“Alla fine abbiamo deciso di non dirlo per stare nella mente di Edoardo che finisce in un luogo che non capisce“, ha spiegato rivelando che una risposta ai dubbi dei telespettatori al momento non esiste.