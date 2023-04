News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 5 Aprile 2023

Mare Fuori

Cosa c’è sotto il braccio di Rosa in Mare Fuori?

Avete notato un particolare rigonfiamento sotto il braccio di Rosa nella scena finale di Mare Fuori? I fan che hanno seguito con passione la serie di Rai Due hanno dimostrato, nel corso dei mesi, di essere particolarmente attento a dettagli. Anche i più insignificanti.

In queste settimane, da quando la terza stagione è andata in onda prima su RaiPlay e poi sul secondo canale, vi abbiamo segnalato diversi piccoli errori beccati dai telespettatori. C’è un’altra minuzia, a quanto pare, che fino a ora era rimasta nascosta ma che ora è venuta alla luce.

Ci troviamo nell’ormai celebre ultima scena di Mare Fuori 3 che vede protagonisti Carmine e Rosa all’interno della Piscina Mirabilis. In un’inquadratura alle spalle alcuni seguaci hanno notato un particolare rigonfiamento sotto l’ascella di Maria Esposito e in corrispondenza della canotta che indossa. Questo frame ha, ovviamente, fatto partire le più svariate teorie.

C’è chi ha ipotizzato che potesse trattarsi di una sacca piena di sangue finto e che, proprio per questo motivo, Rosa potrebbe rimanere ferita da quel conflitto a fuoco avvenuto nell’ultima puntata. Un’ipotesi che ha spaventato i fan del personaggio e non ha neanche convinto i più scettici. La questione è stata sottoposta direttamente al regista dello show, Ivan Silvestrini, che ha risposto alla domanda su Instagram.

Ivan Silvestrini – Instagram stories

“Credo tu ti riferisca al trasmettitore del microfono che con quel meraviglioso outfit era impossibile nascondere meglio di così“, ha risposto con estrema franchezza il regista. Silvestrini ha perciò confermato di fatto la piccola svista avvenuta in fase di ripresa e ha, di conseguenza, tranquillizzato i fan di Rosa.

Ma c’è poco da star tranquilli. Perché lo stesso Ivan qualche giorno fa aveva lasciato intendere che il colpo di pistola che si è sentito durante il finale di stagione non è andato a vuoto. “Certo se quel colpo andasse a vuoto sarebbe il più moscio cliffhanger della storia della serialità“, ha ironizzato.

Non ci resta che attendere pazientemente la messa in onda delle nuove puntate per capire cosa accadrà e chi avrà la peggio tra Carmine, Rosa e Don Salvatore. Ricordiamo che il primo ciak di Mare Fuori 4 dovrebbe iniziare a maggio mentre l’uscita non dovrebbe arrivare prima dell’inizio del 2024.