News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 14 Gennaio 2024

Mare Fuori

Un estratto di Mare Fuori – il musical

Il musical di Mare Fuori è un vero e proprio successo. A un mese dal debutto avvenuto lo scorso 14 dicembre lo spettacolo, ideato e diretto da Alessandro Siani, continua a registrare il tutto esaurito.

Sono ben 21 i sold out registrati al teatro Augusteo di Napoli per il musical tratto dalla serie fenomeno mediatico degli ultimi anni. Domenica 14 gennaio andrà in scena l’ultimo spettacolo nel capoluogo campano, poi si parte per un tour che toccherà le principali città italiane.

Si parte il 20 gennaio alla volta di Ragusa, per poi proseguire a Reggio Calabria, Cosenza e così via fino a marzo 2024. Nel frattempo molti dei protagonisti dello spettacolo saranno impegnati anche con l’attività di promozione della nuova stagione della serie.

Mare Fuori 4 debutterà infatti il prossimo 1 febbraio su RaiPlay (con le prime sei puntate) per poi arrivare su Rai Due il 14 febbraio. Ritroveremo perciò Maria Esposito, Giuseppe Pirozzi, Antonio D’Aquino ed Enrico Tijani sia a teatro che in tv. Intanto la pagina ufficiale del musical di Mare Fuori ha pubblicato un video estratto dallo spettacolo che mostra uno dei momenti che gli spettatori hanno modo di vedere in scena.

Nella clip, che potete recuperare qui in alto, possiamo assaporare l’esibizione di Giulia Molino. La cantante, nota al grande pubblico per aver partecipato alla 19esima edizione di Amici (in cui si è classificata terza) veste i panni di Crazy J nello spettacolo.

Qui la Molino si esibisce sulle note di Origami all’alba, singolo estratto dalla colonna sonora della terza stagione e portata al successo da Clara Soccini e Matteo Paolillo. Il brano ha ottenuto ben tre dischi di platino.

A volteggiare sul palco accanto a Giulia c’è anche Paky Brunetti, ballerino che ha partecipato al talent di Maria De Filippi. Ricordiamo che durante il musical è severamente vietato fare delle riprese.