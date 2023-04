News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 5 Aprile 2023

Mare Fuori, Filippo e…Gandalf!

Può una scena di Filippo in Mare Fuori 3 avere un legame con Gandalf de Il signore degli anelli? E a dirlo non è la solita teoria del web emersa qua e là sui social ma la vivida voce del regista della serie, Ivan Silvestrini. Come ormai avviene da qualche giorno, quest’ultimo ci ha abituato a rispondere a diverse curiosità dei fan.

Attraverso un box domande aperto su Instagram il regista ha raccontato parecchi retroscena sullo show Rai Due (come ad esempio il soprannome coniato da Massimiliano Caiazzo per Rosa). A catturare l’attenzione dei fan in questo caso è stata una scena che riguarda il personaggio di Nicolas Maupas avvenuta durante il terzo episodio della terza stagione. Filippo, che ha trascorso la notte in spiaggia con Naditza dopo essere fuggiti insieme dall’hotel in cui erano nascosti, si sveglia e sbatte la testa contro una trave.

Mare Fuori 3 – Filippo

Ma si tratta di una botta prevista dal copione o si è trattato di un fuori programma che ha visto vittima, inconsapevole, Maupas? A rispondere è stato Silvestrini, che ha ammesso che la scena nasce da una sua iniziativa. “Una mia idea, pensando a Gandalf“, scrive il regista.

Ivan Silvestrini – Instagram stories

Un richiamo che i fan de Il signore degli anelli avranno sicuramente colto. Ci troviamo nella prima pellicola della saga campione di incassi di Peter Jackson. Gandalf ha raggiunto la Contea per festeggiare i 111 anni del suo amico Bilbo. All’interno della minuscola casa dell’hobbit però lo stregone ha qualche problema con le misure e sbatte la nuca sul soffitto.

Una scena che è stata replicata e riproposta in tutta la sua goffaggine anche dal Chiattillo in Mare Fuori 3. Come ormai noto la terza stagione è quella che ha segnato l’addio allo show di Nicolas Maupas.

Salvo ritorni in veste di guest star in futuro, l’arco narrativo di Filippo sembra essere definitivamente concluso con il suo trasferimento nell’IPM di Milano. Nella prossima stagione non dovrebbero apparire, salvo ripensamenti, neanche Valentina Romani e la sua Naditza.