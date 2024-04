News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 2 Aprile 2024

Mare Fuori

Enrico Tijani sarà in Mare Fuori 5

La produzione di Mare Fuori 5 sta per iniziare. È da poco terminato, anche su Rai Due, il percorso della quarta stagione della serie. Dopo settimane rispetto all’uscita dell’intera annata su RaiPlay, dove c’è stato l’ormai consolidato boom di stream, lo show ha concluso il suo cammino anche sulla seconda rete Rai.

Ora il pensiero dei fan è rivolto ai primi mesi del 2025, quando il nuovo ciclo di episodi dovrebbe (secondo quanto rivelato dalla società di produzione della serie) ritornare nuovamente. Si inizia pertanto a delineare il cast di protagonisti che tornerà per le nuove puntate.

Tanti gli attori della serie che potrebbero non ritornare. I nomi in dubbio sono quelli di Massimiliano Caiazzo e Matteo Paolillo. I due interpreti, che fanno parte della famiglia di Mare Fuori sin dalla primissima puntata, potrebbero non essere parte della partita. Per i loro personaggi, rispettivamente Carmine ed Edoardo, potrebbe essersi infatti concluso un ciclo.

Un altro nome in dubbio è quello di Ludovica Coscione. L’interprete di Teresa ha confessato in un’intervista che si sentirebbe pronta a lasciar andare il suo personaggio. Diverso il caso di Giovanna Sannino. L’altra donna di Edoardo, Carmela, ha infatti dichiarato che farà parte del cast della quinta stagione.

Tra gli attori che rivedremo sicuramente in Mare Fuori 5 si aggiunge anche Enrico Tijani. Il giovane interprete è entrato a far parte del cast della serie a partire dalla terza stagione nei panni di Dobermann. La quarta annata è stata per il giovane detenuto ricca di novità.

Dopo la fugace passione, non ricambiata, per Kubra, il ragazzo è tornato a studiare ed è pronto a crearsi un futuro forse lontano dal carcere. In un’intervista rilasciata a Fanpage Tijani ha confermato la sua presenza nello show e ha aggiunto che, almeno per ora, non sogna un amore per il suo personaggio.

“Spero che il mio personaggio ora ritorni dai suoi amici. È stato bello scoprire l’amore, però credo che gli manchino i suoi amici, Cucciolo e Micciarella. Dobermann si è chiuso in una bolla, si è isolato, e vorrei che ora tornasse nella gang“, ha dichiarato.