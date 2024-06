News e anticipazioni

Leila Sirianni | 10 Giugno 2024

Mare Fuori

Sono iniziate oggi le riprese della stagione 5 di Mare Fuori!

Finalmente ci siamo: oggi 10 giugno hanno ufficialmente preso il via le riprese di Mare Fuori 5! In un primo momento si era parlato di maggio, come per la scorsa stagione, ma poi si è andati un pochino più lunghi.

Tante le novità che riguarderanno questo capitolo. Innanzitutto, avremo un nuovo regista, anche se questo era già stato annunciato. Ludovico Di Martino, responsabile della direzione di SKAM Italia 3, ha preso il posto di Ivan Silvestrini.

Ma non è solo la regia protagonista di una piccola grande rivoluzione. Il cast stesso ha salutato diversi volti con la quarta stagione ed ora la quinta accoglierà numerose new entry.

Queste storie inedite si andranno a mescolare con quelle delle vecchie glorie confermate per Mare Fuori 5. Tra gli ingressi annunciati troviamo Francesco Luciani e Francesco Di Tullio, nei panni dei criminali arrivati dal Nord.

Insieme a loro, Rebecca Mogavero ed Elisa Tonelli, amiche inseparabili e partner in crime; Alfonso Capuozzo e Manuele Velo, voci di due diverse anime di Napoli, quella della strada e quella dei quartieri più benestanti, dei “chiattilli”.

💥#MareFuori5, al via oggi le riprese della quinta stagione della serie tv coprodotta da #RaiFiction e Picomedia.

Per quanto riguarda, invece, i personaggi originali, ritroveremo Carmine Recano, Lucrezia Guidone, Maria Esposito, Giovanna Sannino e Vincenzo Ferrera, ma non sono gli unici.

In occasione del via alle riprese di Mare Fuori 5, Roberto Sessa, produttore Picomedia, ha dichiarato a proposito della nuova stagione, come riporta la Rai:

La serie 5 nel gergo della serialità televisiva è il classico reboot. Ovvero la storia ci dà la possibilità di introdurre diversi nuovi personaggi che diventeranno, insieme ai protagonisti già affermati, le icone delle prossime stagioni. Diamo il benvenuto a sei di loro nella famiglia di Mare Fuori e gli auguriamo un grande percorso umano e professionale.

L’intenzione della produzione è quella di riportare in scena l’IPM di Napoli ed i suoi ospiti ancora una volta per febbraio 2025. Staremo a vedere se così effettivamente sarà.