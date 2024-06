Fiction e Soap Opera | News e anticipazioni

Martina Pedretti | 10 Giugno 2024

Un Posto al Sole

Anticipazioni Un posto al sole di martedì 11 giugno 2024, cosa succede nella puntata? Tutte le novità sulla trama dell’episodio.

Anticipazioni Un posto al sole martedì 11 giugno 2024

Nuova puntata della soap Un posto al sole in arrivo: l’appuntamento è sempre alle 20.45 su Rai 3, dove gli episodi vanno in onda dal lunedì al venerdì. Ecco le anticipazioni dell’appuntamento del 11 giugno 2024.

Nella puntata precedente, Lara dirà a Diego e Ida se intende avvalorare la denuncia della ragazza, oppure no. Intanto Ferri, intuite le intenzioni di Ida e Diego, cercherà di correre ai ripari in una corsa contro il tempo. I sospetti di Ornella sulle condizioni di salute di Luca, dopo l’episodio della settimana scorsa, sono sempre più forti al punto che la donna, dopo essersi confrontata col marito, va da Giulia per avere un delicato confronto con lei.

Leggi anche le anticipazioni della settimana

Trama puntata martedì 11 giugno 2024

Proseguiamo finalmente con le anticipazioni della puntata di Un posto al Sole del 11 giugno 2024. Ecco cosa accade nell’episodio in arrivo, Roberto è sempre più preoccupato all’idea di perdere Tommaso, mentre Marina sembra non reggere più la situazione che ormai va avanti da troppo tempo. Ornella non condivide la decisione di Luca di continuare a lavorare e proverà a farlo ragionare. Deciso a rimettersi in forma, Guido troverà invece una nuova compagna con cui finalmente allenarsi.

Queste sono le anticipazioni della puntata di martedì 11 giugno 2024 di Un posto al sole.

Leggi anche: le anticipazioni della prossima puntata

Streaming Un posto al Sole RaiPlay

Su RaiPlay potete vedere Un posto al sole in streaming, sia in diretta che in replica on demand. Basterà accedere alla piattaforma intorno alle 20.50 per la diretta streaming, e dopo la messa in onda – a qualsiasi orario.