Mare Fuori 4, spunta un video backstage con alcune scene inedite

Stefano D Onofrio | 25 Gennaio 2024

Nuove anticipazioni da Mare Fuori 4

L’attesa di Mare Fuori 4 si fa sempre più difficile. Manca ormai una settimana al debutto della quarta stagione della serie su RaiPlay. Il prossimo 1 febbraio arriveranno in streaming i primi sei episodi della nuova annata. Il 14 dello stesso mese ci sarà poi l’esordio dello show anche su Rai Due.

Lo stesso giorno sulla piattaforma di streaming della tv di Stato approderanno anche le restanti sei puntate. In attesa di scoprire cosa accadrà in questa nuova stagione i fan della serie possono godersi un rewatch delle puntate precedenti. Su RaiPlay sono infatti tornate disponibili, dopo un periodo in esclusiva su Netflix, le prime tre annate.

Se non dovesse bastarvi neanche questo tuffo nel passato per rendere meno difficile l’attesa, c’è un nuovo contenuto in serbo per voi. Da qualche ora sono stati caricati sul servizio on demand alcuni video backstage di Mare Fuori 4.

Nelle mini clip in questione, della durata di 3-4 minuti ciascuno, possiamo anche scovare qualche scena in anteprima di ciò che vedremo nelle prossime puntate. “Questa quarta stagione va verso la chiusura di tante linee che abbiamo lasciato aperte nella precedente stagione“, dichiara il regista Ivan Silvestrini.

“Ho fatto un calcolo che in questi tre anni ho girato il corrispettivo di quindici film per questa serie. È un’impresa importante, totalizzante, molto stancante ma anche molto appagante“, ha poi aggiunto il regista.

“Il nostro regista è super entusiasta del lavoro che sta facendo. È il primo a spronarci, a cercare di portare a casa un buon lavoro ed è uno di noi“, ha aggiunto Matteo Paolillo (che nella serie veste i panni di Edoardo Conte).

“È empatico, molto in ascolto“, sono le parole di Massimiliano Caiazzo. Una parte di queste clip è stata caricata sul profilo Instagram ufficiale di Silvestrini. Le restanti sono invece sul sito di RaiPlay.