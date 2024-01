News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 26 Gennaio 2024

Mare Fuori

Un funerale in un backstage di Mare Fuori 4

In fondo ce lo avevano anticipato che Mare Fuori 4 sarebbe stata una stagione delle uscite di scena. Lo aveva confermato in un’intervista rilasciata qualche giorno fa anche la stessa direttrice di Rai Fiction, Anna Pia Ammirati. “Posso dire che in questa stagione ci saranno uscite di scena importanti, per noi anche faticose“, aveva dichiarato.

Ora abbiamo la prima conferma visiva di quello che vedremo a partire dal 1 febbraio, quando è previsto il debutto delle prime sei puntate su RaiPlay. In queste ore sono state rilasciate sul canale streaming della tv di Stato diverse clip backstage tratte dalla nuova stagione.

Nei video in questione possiamo notare diversi frame che ci danno alcune indicazioni su quello che vedremo nella prossima annata. I fan hanno segnalato in particolare un dettaglio che dura forse meno di un secondo e che ci anticipa l’arrivo di un funerale.

Mare Fuori 4 – Rai

L’immagine in questione potete recuperarla qui in alto. Nella foto si intravede nitidamente Carmela (interpretata da Giovanna Sannino) con un abito nero durante quella che sembra essere a tutti gli effetti una funzione funebre.

Il volto della ragazza sembra essere particolarmente contrito e, proprio per questo, in molti pensano che ad avere la peggio sia qualcuno a lei vicino. E ovviamente questo frame ha generato le prime teorie su Mare Fuori 4.

Da un lato c’è chi pensa che sarà Edoardo, l’uomo amato da Carmela e padre di suo figlio Ciro, ad avere la peggio. Ricordiamo che, al termine della passata stagione, Conte ha subito un attentato da parte degli uomini di Don Salvatore ed è finito in coma.

Solo negli ultimi istanti dell’ultima puntata si è finalmente svegliato. Come reagirà Edoardo? Cercherà di perseguire la strada della vendetta o quella della pace? Chi ha già avuto modo di guardare in anteprima al Rome Film Fest lo scorso ottobre le prime due puntate sa benissimo quello che è accaduto (qui se vuoi saperlo).