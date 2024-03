Mare Fuori 4, i fan notano un parallelismo tra due scene ed elaborano una teoria

News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 29 Marzo 2024

Le teorie sul finale di Mare Fuori 4

Un parallelismo tra due scene di Mare Fuori 4 potrebbe confermare una teoria in voga tra i fan della serie. Si è concluso lo scorso mercoledì 27 marzo anche su Rai Due il cammino della quarta stagione della serie. Con la messa in onda delle puntate 13 e 14, lo show dà appuntamento alla quinta annata, già ufficialmente confermata, le cui riprese dovrebbero iniziare a giugno.

Tanti i punti in sospeso e le domande senza risposta con cui il pubblico è stato congedato. Una di quelle che attanaglia maggiormente i telespettatori riguarda sicuramente il destino di Edoardo. Dopo aver scoperto da Carmela la verità sul tesoro dei Ricci, Conte tenta di acciuffarlo dirigendosi di notte nella cripta di famiglia.

Un cimitero parecchio affollato quella notte, visto che sullo stesso luogo si sono diretti anche Cucciolo e Micciarella e Rosa che, dopo aver lasciato Carmine sull’altare, è pronta ad avere la sua vendetta contro Edoardo. Quest’ultimo arriva sul luogo del delitto quanto il tesoro è stato già trafugato e, come se non bastasse, viene colpito violentemente alla testa e lasciato in fin di vita nella cripta.

Riuscirà a sopravvivere? Chi lo ha colpito? Sono due domande che, per il momento, resteranno senza risposta. Tuttavia i fan della serie non mollano e hanno elaborato le più svariate teorie per scoprire la verità. Nelle ultime ore sta facendo il giro del web un parallelismo tra due differenti scene di Mare Fuori 4 che potrebbero fornire una risoluzione al quesito.

In molti hanno notato lo sguardo di Edoardo in seguito all’abbraccio, all’apparenza riconciliante, tra lui e Don Salvatore. Sappiamo tutti però che, dopo questo momento, Conte ha ucciso a sangue freddo il boss strangolandolo nella camera d’ospedale.

I fan hanno constatato lo stesso sguardo post abbraccio anche in un’altra scena, questa volta tra Edoardo e Carmela. Secondo molti questo parallelismo anticiperebbe una trama della futura stagione: è stata davvero Carmela a uccidere Edoardo?