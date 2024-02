News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 21 Febbraio 2024

Mare Fuori

La lettera di Carmine a Rosa in Mare Fuori 4

In un episodio di Mare Fuori 4 Carmine scrive una lettera a Rosa. Si tratta di uno dei tanti momenti intensi che la quarta stagione della serie fenomeno degli ultimi anni ha regalato ai tanti fan della coppia.

Le ultime puntate della serie hanno segnato una sorta di endgame per i due. Non si è trattato però dell’epilogo sperato dai seguaci. Se non avete ancora terminato la visione della quarta annata, vi consigliamo di non procedere con la lettura del pezzo perché potreste imbattervi in spoiler.

Nel finale di stagione vediamo infatti Rosa abbandonare Carmine sull’altare e scappare via per vendicarsi di Edoardo. La ragazza ha da poco scoperto che colui che credeva un amico fraterno è in realtà il responsabile della morte di suo padre. La sete di vendetta ha preso il sopravvento sull’amore e Rosa ha perciò scelto ancora una volta il male.

Prima di arrivare a un epilogo che non ha soddisfatto chi sperava in un lieto fine, c’è stato un momento di tenerezza tra i nostri “Romeo e Giulietta”. Per cercare di riconquistare Rosa, Carmine ha infatti scritto una lettera il cui contenuto è rimasto per lo più segreto.

Ivan Silvestrini – Instagram

Alcuni fan hanno tentato di scoprire il contenuto di quei fogli chiedendo numi direttamente al regista di Mare Fuori 4. Ivan Silvestrini spiega che si tratta di una lettera improvvisata da Massimiliano Caiazzo. “Ha scritto per molti ciak pagine e pagine da personaggio. Se ne legge un frammento se fai pausa in quel punto“, spiega.

“Dovete considerare che l’ha scritta mentre Yeva Sai (Alina, ndr) si ammucchiava con Clara Soccini (Giulia, ndr) sopra il suo tavolo, persino Caiazzo ha avuto qualche esitazione sintattica – ha aggiunto il regista – consegniamola serenamente all’oblio“.

Silvestrini non ha perciò svelato completamente il contenuto della lettera ma ha spiegato che si è trattata di un’iniziativa di Massimiliano. Uno dei tanti momenti di “puro Caiazzo”, così li definisce, con cui l’attore ha impreziosito la sua presenza nella serie nel corso degli anni.