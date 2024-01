News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 26 Gennaio 2024

Mare Fuori

Oltre ad Angelo ci sarà un nuovo personaggio maschile tra i detenuti in Mare Fuori 4? La spiegazione alla foto

Mare Fuori 4, c’è un altro detenuto?

I nuovi detenuti in arrivo nella parte maschile dell’IPM di Mare Fuori 4 sono più di uno? Questa è la voce che sta girando nelle ultime ore sul web ma che ha già trovato una pronta smentita. Ma andiamo con ordine.

Qualche giorno fa vi abbiamo segnalato l’arrivo di un nuovo personaggio che andrà ad aggiungersi ai protagonisti principali. Se nell’ala femminile dell’IPM abbiamo già fatto la conoscenza di Ekaterina, in quella maschile troveremo la new entry Angelo.

Il personaggio, che sarà interpretato dall’attore Luca Varone, viene descritto come un ragazzo di buona famiglia che entra nel carcere “con un segreto difficile da mantenere”. A quanto pare Silvia conosce già il nuovo ingresso ma sostiene di averlo conosciuto con un’identità diversa.

Ma Angelo non sarà l’unico nuovo arrivato tra le fila dei detenuti? Questa è la teoria elaborata dal web dopo la visione di un frame estratto da un video backstage di Mare Fuori 4. Nella foto in questione, che potete recuperare qui in alto, possiamo notare il comandante al fianco di Mimmo e di un altro ragazzo.

Il giovane con la t-shirt bianca che si vede in questo scatto non è però un nuovo ingresso del carcere ma il figlio di Massimo. Avevamo già fatto conoscenza di questo personaggio nelle precedenti stagioni ma, a quanto pare, la famiglia di Esposito avrà un ruolo più centrale nella prossima.

Nella quarta annata assisteremo infatti a uno scontro diretto senza esclusione di colpi tra il comandante e Donna Wanda. Quest’ultima è sempre più insofferente alle ingerenze di Massimo e al suo rapporto con Carmine e tenterà di convincere, con le buone ma soprattutto con le cattive, il comandante ad allontanarsi.

Secondo quanto si legge nelle prime anticipazioni ufficiali Donna Wanda colpirà anche Consuelo, l’ex moglie dell’uomo. Questo provocherà una reazione inaspettata nel comandante e, forse per la prima volta, vedremo un suo lato più “oscuro”.

L’appuntamento è per il 1 febbraio, quando le prime sei puntate di Mare Fuori 4 approderanno su RaiPlay.