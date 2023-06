Senza categoria

Stefano D Onofrio | 28 Giugno 2023

Mare Fuori 4, un’altra new entry nel cast?

Il cast di Mare Fuori 4 avrà tanti nuovi ingressi? In questi giorni il set di Napoli è particolarmente affollato. Da un lato ci sono gli attori e i membri del cast tecnico, che cercano di portare a termine (non senza difficoltà) il programma previsto. Dall’altro una folla di curiosi, che cerca di scoprire in tutti i modi dettagli su ciò che accadrà.

Ogni giorno ormai escono fuori video o foto rubate dal set che regalano primi dettagli e spoiler su ciò che vedremo nelle nuove puntate. Alcune volte però lo spoiler arriva direttamente dagli addetti ai lavori. Ad esempio è stato grazie ad alcune foto postate dalla diretta interessata che siamo venuti a conoscenza che Tea Falco farà parte del cast della quarta stagione.

L’attrice ha infatti pubblicato nelle sue stories alcuni momenti della sua giornata sul set, tra sala trucco e dietro le quinte. Ora un altro attore potrebbe aver regalato un’anticipazione sul suo futuro lavorativo. Stiamo parlando di Haroun Fall, noto al grande pubblico principalmente per il suo ruolo nella serie Netflix Zero.

Haroun Fall – Instagram

Nelle scorse ore l’attore ha postato diverse foto dal set di Mare Fuori 4. Scatti insieme ad alcuni dei protagonisti (da Matteo Paolillo ad Antonio De Matteo) fino a un video che mostra Maria Esposito. Poche stories prima Fall aveva spiegato che si trovava a Napoli per girare un progetto top secret e che ne ha quindi approfittato per andare a salutare attori e cast della serie.

È davvero questa la verità o sta cercando di sviarci? Nelle sue foto appare anche un altro volto noto al grande pubblico. Si tratta di Livio Kone, visto di recente nella versione italiana di This is us, intitolata Noi. La domanda è perciò d’obbligo: i due attori sono entrambi new entry delle nuove puntate o solo degli amici in visita?

Per ora non ci sono ulteriori indizi che ci lascino propendere per la prima risposta. In questo caso soltanto gli addetti ai lavori possono svelare la verità.