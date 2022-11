M. Il figlio del secolo serie TV cast, quando esce e streaming

Fiction e Soap Opera

Niccolo Maggesi | 22 Novembre 2022

Dopo le emozioni regalateci dai primi episodi, A Casa Tutti Bene torna con la stagione 2sempre su Sky e ancora una volta per la regia di Gabriele Muccino. La serie tratta dall’omonimo film del 2018 è stata acclamata da pubblico e critica, ed ha riportato Muccino al dramma incentrato sulla famiglia italiana nella quale convivono segreti e ipocrisie. Ma cosa accadrà nei nuovi episodi di A Casa Tutti Bene 2, quali sono le loro anticipazioni, la data di uscita della seconda stagione e come possiamo vederla in streaming? Di seguito tutte le informazioni di cui avete bisogno!

Anticipazioni A Casa Tutti Bene 2

La stagione 2 di A Casa Tutti Bene ricomincerà poco dopo il finale della prima, nel quale Ginevra è rimasta coinvolta in un tragico incidente. La compagna di Carlo ha scoperto la verità sulla famiglia Ristuccia, e non volendo rendersene complice decide di scappare. Carlo, pensando che possa rivelare le colpe della madre alla polizia, la rincorre con la macchina per le strade impervie della costa toscana. In preda al panico Ginevra perde il controllo dell’auto e finisce oltre il guardrail. Come si evolveranno dunque le vicende della seconda stagione di A Casa Tutti Bene secondo le anticipazioni?

Per il momento possiamo solo formulare qualche ipotesi. Considerando che Laura Adriani, che interpreta Ginevra, ha partecipato alla lettura delle sceneggiature dei nuovi episodi, non possiamo escludere che il suo personaggio non sia ancora vivo. Se così fosse, Carlo dovrà convincerla a tacere il fatto che sua madre ha ucciso l’amante del marito.

Nella foto: Francesco Scianna e Laura Adriani durante la lettura dei copioni di A Casa Tutti Bene 2 stagione

Frattanto sapremo se le condizioni di Sandro si aggraveranno, che ne sarà di Riccardo ora che è tra i soci del ristorante oltre a essere diventato padre, in che modo Diego gestirà la relazione con Elettra e il matrimonio con Sara, ma anche tanto altro. Per esempio, come si metteranno le cose ora che il segreto di Alba e Maria è diventato quasi di dominio pubblico? E che responsabilità sarà attribuita a Maria, che ha aiutato Alba a nascondere il cadavere dell’amante di suo marito?

Le questioni aperte, insomma, sono moltissime, e tutte potrebbero costituire l’abbrivo per la seconda stagione di A Casa Tutti Bene, di cui queste risultano almeno per ora le sole anticipazioni.

Cast: attori e personaggi

Nel cast di A Casa Tutti Bene 2 stagione torneranno i seguenti attori e personaggi:

Laura Morante è Alba

è Alba Francesco Scianna è Carlo

è Carlo Silvia D’Amico è Sara

è Sara Simone Liberati è Paolo

è Paolo Federico Ielapi è Giovanni

è Giovanni Alessio Moneta è Riccardo

è Riccardo Paola Sotgiu è Maria Mariani

è Maria Mariani Laura Adriani è Ginevra

è Ginevra Antonio Folletto è Diego

è Diego Francesco Martino è Manuel

è Manuel Mariana Falace è Regina

è Regina Beatrice Fiorentini è Alessia

Poche – quantomeno ad oggi – le notizie sulle new entry che andranno a guarnire un cast già piuttosto importante. Quelle che abbiamo raccolto vengono direttamente dalla documentazione delle riprese fatta dal regista della serie nel corso dei mesi.

Sul set si è intanto intravisto Khaby Lame, Web star tra le più famose al mondo che, stando a Muccino, sarebbe passato per una visita.

Gabriele Muccino su Instagram accanto a Khaby Lame

Non possiamo tuttavia escludere che l’influencer ne abbia anche approfittato per un’incursione nella serie.

Con lui segnaliamo Marco Rossetti, visto in DOC – Nelle tue mani dove ha interpretato Damiano, e nel Cacciatore su Rai 2. L’attore ha registrato fino alle ultimissime scene della serie, girate in Sardegna.

Svevia Mariani sarà Luna, che dovrebbe in qualche modo rimpiazzare Luana. Da quanto si è potuto evincere online, infatti, Emma Marrone non comparirà nella seconda stagione.

Lucia Pipchak interpreterà Verena, mentre l‘attore francese Tom Leeb dovrebbe rivelarsi il nuovo interesse sentimentale di Sara. Di lui Muccino ha condiviso una foto di scena nel settembre 2022.

Riprese A Casa Tutti Bene 2

Gabriele Muccino stesso ha confermato ai follower su Instagram che A Casa Tutti Bene è stato rinnovato per la stagione 2 nel giorno in cui su Sky andarono in onda gli ultimi due episodi della prima. “Stiamo già scrivendo la prossima stagione di A Casa Tutti Bene La Serie! Grazie a tutti voi”, scrisse allora.

Nel mese di aprile 2022 il regista ha reso noto di aver terminato la stesura delle sceneggiature, a cui ha lavorato fra gli altri con Barbara Petronio, Andrea Nobile, Gabriele Galli e Camilla Buizza.

Le riprese della seconda stagione partono ancora una volta in estate, in particolare dal 6 giugno 2022. Prima di questa data gli attori del cast di A Casa Tutti Bene hanno letto insieme i copioni degli episodi.

Dal backstage di una scena girata presumibilmente in una chiesa (nella foto: Muccino e Simone Liberati)

Come per la stagione precedente, anche A Casa Tutti Bene 2 si è registrato tra il Lazio e la Toscana, tra Roma e la zona dell’Argentario. Alcune scene saranno però ambientate anche in Sardegna, a Poltu Quatu (Sassari), dove Carlo avrebbe voluto comperare un resort da gestire con l’ex moglie.

Le riprese si sono concluse proprio in Sardegna il 4 novembre 2022.

Data di uscita

Ma quando esce A Casa Tutti Bene 2? Replicando l’andamento dei lavori dello scorso anno, avevamo congetturato che gli episodi della seconda stagione sarebbero andati in onda entro l’anno, quindi la data di uscita di A Casa Tutti Bene 2 poteva cadere entro dicembre 2022.

Tuttavia è stato sempre Gabriele Muccino, come già lo scorso anno, ad anticipare via Instagram che la stagione 2 di A Casa Tutti Bene andrà in onda su Sky nella primavera 2023.

Queste parole continuano a trovare conferma nelle Instagram Stories del regista, che condividendo le prime immagini promozionali della seconda stagione ribadisce: “Tra qualche mese su Sky e NOW”.

Naturalmente, slittamenti o eventuali ritardi sulla tabella di marcia della macchina lavorativa non si possono prevedere, e i tempi di realizzazione potrebbero ulteriormente dilatarsi. Nel frattempo, però, chiunque non abbia ancora avuto il piacere di farlo potrà recuperare la serie come vi spieghiamo qui sotto.

Streaming A Casa Tutti Bene La Serie Sky

A Casa Tutti Bene è realizzato da Lotus Production per Sky, perciò la serie è distribuita dalla piattaforma satellitare. Gli episodi della prima stagione sono disponibili on demand su SkyQ, Sky On Demand e sulla piattaforma esterna NOW, per la quale non è necessario il contratto né la parabola. Anche A Casa Tutti Bene 2, come la stagione precedente, sarà trasmesso sia in diretta streaming sui servizi suddetti, sia on demand dal giorno successivo alla messa in onda.