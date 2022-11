News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 27 Novembre 2022

Pretty Little Liars

Lucy Hale e Sasha Pieterse di nuovo insieme

È tempi di reunion per Lucy Hale e Sasha Pieterse. Pretty Little Liars è una di quelle serie che avrà sempre un posto speciale nel cuore dei fan. Un merito che va sicuramente dato alla serie creata da MarleneKing è quello di essere riuscito a rivoluzionare un genere, quello del teen drama, e di avergli dato una connotazione più dark e thriller. PLL ha di fatto dato il via a un genere ibrido che è stato più volte replicato nel corso degli anni. Possiamo fare tanti esempi: da Riverdale fino al One of us is lying, tanto per citarne alcune. Ecco perché ogni reunion del cast dello show scatena automaticamente il web.

Nelle ultime ore ci hanno pensato Lucy e Sasha, che nel teen drama hanno vestito i panni di Aria e Alison, a dare al fandom i contenuti di cui hanno bisogno. La Hale ha infatti postato il selfie che vi mostriamo qui in alto in compagnia della sua ex collega e amica. “Sono anni che non mi faccio una dose di Sasha Pieterse. È meravigliosa come sempre“, scrive l’attrice. Non è mancata la risposta di quest’ultima, che ha repostato lo scatto in questione nelle sue stories. “Sono grata di aver visto questa bella anima oggi“, ha scritto Sasha. Lo scatto delle due ha fatto il pieno di like e di commenti. Tra questi anche quello di alcune ex di PLL.

Janel Parrish, che nello show ha interpretato il ruolo di Mona, ha lasciato un cuore sotto al post. Stessa cosa Marlene King, sempre attenta a cosa fanno le sue ex protagoniste dopo la fine dello show. Lucy Hale e Sasha Pieterse sono state, tra le varie Liars, quelle che sono forse rimaste più legate alla serie. I fan hanno più volte richiesto a gran voce l’attrice come guest star di Original Sin, il nuovo reboot prodotto da Roberto Aguirre Sacasa. Lucy non ha mai detto no a un suo possibile coinvolgimento in futuro e molti sperano perciò di rivedere ancora una volta Aria.

La Pieterse è invece stata la protagonista di un altro sequel di Pretty Little Liars, The Perfectionists. Lo show non ha avuto il successo sperato ed è stato chiuso dopo appena una stagione.