Stefano D Onofrio | 25 Novembre 2022

Elite 6 è stata una stagione emotivamente complicata per André Lamoglia e Manu Rios. Facciamo sin da subito una premessa importante: se non hai ancora avuto modo di vedere tutti gli episodi della sesta stagione della serie Netflix, ti consigliamo di non proseguire con la lettura! Le puntate uscite lo scorso 18 novembre ci hanno infatti mostrato una profonda (e forse insanabile) crisi per i Patrivan. Dopo la morte di Cruz il rapporto tra i due è stato visibilmente compromesso, con Ivan che ha più volte accusato Patrick dell’accaduto. Come se non bastasse un auto, che abbiamo scoperto essere guidata da Sara, ha investito e ferito gravemente il ragazzo che è finito in coma.

Mentre Ivan si risvegliava però Patrick abbandonava (forse per sempre?) Madrid insieme alle sorelle e a suo padre Benjamin. Tutto lascia presupporre che Rios non ritornerà per la settima stagione dello show e che la storyline della famiglia Blanco possa definirsi definitivamente chiusa. Intanto nelle ultime ore Lamoglia ha parlato di una delle scene più intense della stagione che lo ha visto protagonista al fianco di Manu. Ci riferiamo al momento in cui Ivan è ancora in coma e Patrick gli lascia nella casella vocale quello che sembra essere un vero e proprio messaggio d’addio. AndréLamoglia ha commentato con Esquire quel momento, rivelando che è stato davvero complicato non riuscire a piangere.

#Élite#Élite6 🚨SPOILER🚨 André Lamoglia dice ADIÓS a Manu Ríos: “Se me puso la piel de gallina. Estaba muy triste, con ganas de llorar. Es duro estar con los ojos cerrados y no poder hacer nada, duele mucho. No te vi, pero lo que escuché me encantó”. pic.twitter.com/pXk8RO2ygA — 《Previously SERIES》 (@PreviouslySerie) November 24, 2022

Avevo la pelle d’oca. Ero molto triste, mi veniva da piangere. È difficile avere gli occhi chiusi e non poter fare nulla, fa molto male. Non ti ho visto, ma quello che ho sentito mi è piaciuto molto.

Le parole di André dedicate all’interpretazione di Manu Rios sembrano essere quasi un addio e un encomio per il suo lavoro nella serie. Attualmente il cast è tornato sul set per le riprese della settima stagione. Per ora non ci sono notizie su avvistamenti di Patrick sul set, quindi tutto lascia presupporre che non lo rivedremo nelle nuove puntate.

Cosa accadrà nei nuovi episodi? Ivan troverà un nuovo amore dopo il presunto addio di Patrick? Sono tutte domande che, almeno per ora, resteranno senza risposta.