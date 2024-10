C’è anche Lorenzo Sarcinelli nel cast della seconda stagione di Nudes, in arrivo il prossimo 25 ottobre su RaiPlay

Parla Lorenzo Sarcinelli

Torna su RaiPlay con una seconda stagione a partire dal prossimo 25 ottobre Nudes. Il nuovo ciclo di puntate della serie è stato presentato in anteprima al Rome Film Fest nella sezione Alice nella città. Tre nuove storie, distribuite in nove episodi, che racconteranno il pericoloso fenomeno del revenge porn.

Se la prima annata si è focalizzata prevalentemente sul mondo dei giovani e sulle ripercussioni che questa problematica (sempre più diffusa) comporta, la nuova stagione ci mostrerà come il lato oscuro del web possa colpire anche gli adulti. Protagonisti di una delle tre storie sono Lorenzo Sarcinelli e Fortunato Cerlino. Luca (interpretato da Cerlino) è un professore di matematica di una scuola privata che non ha ancora superato del tutto il lutto per la perdita della moglie.

Fortunato Cerlino e Lorenzo Sarcinelli in Nudes 2

Il professore vive un rapporto conflittuale con il figlio Giacomo (Sarcinelli), irrequieto e ribelle, e nasconde un segreto. Da diverso tempo intrattiene una relazione virtuale con una misteriosa donna di nome Sara. Ma quello che sembra un rapporto sano con cui ripartire dopo un duro periodo si trasformerà in un incubo che Luca affronterà anche grazie all’aiuto di Giacomo.

Lorenzo Sarcinelli in Nudes 2

“Chi cade in queste trappole, spesso vive già delle proprie fragilità – racconta Lorenzo Sarcinelli nell’intervista rilasciata a Ciak Generation – la casistica è impressionante“. Oltre a parlare del nuovo progetto che lo vede tra i protagonisti Lorenzo ha fatto una riflessione sulla sua carriera, spaziando tra la grande popolarità ottenuta con Un posto al sole (in cui ha interpretato il ruolo di Patrizio Giordano) e la coraggiosa scelta di lasciare ‘il posto fisso’ per dedicarsi ad altri progetti.

Ecco il video dell’incontro: