Lili Reihart e Lola Tung insieme

Gli universi di Riverdale e L’estate nei tuoi occhi stanno per incontrarsi in un nuovo interessante progetto. A riportare la notizia è stato il sempre attendibile Deadline, che ha parlato dell’avvio della produzione di un nuovo film intitolato Forbidden Fruits.

Si tratta di un horror che adatterà la play teatrale Of the Women Came the Beginning of Sin, and Through Her We All Die, co-scritto da Meredith Alloway e Lily Houghton.

Al centro della trama troviamo Apple, una dipendente del Free Eden che gestisce in segreto un culto femminile di streghe nel seminterrato del negozio in cui lavora. Nel dopolavoro si incontra qui con le colleghe Cherry e Fig, fino all’arrivo della nuova assunta Pumpkin. Quest’ultima mette infatti a dura prova la loro sorellanza e le costringerà ad affrontare i propri veleni per non soccombere a un destino sanguinoso.

Il cast della pellicola è tutto al femminile ed è composta da tanti volti noti del piccolo schermo. Partiamo da Lili Reinhart, conosciuta al grande pubblico per il suo ruolo in Riverdale. Al suo fianco ci sarà anche Lola Tung, che la prossima estate tornerà per la terza e ultima stagione de L’estate nei tuoi occhi nei panni di Belly.

Nel cast dell’horror movie ci sarà poi anche Victoria Pedretti, che di horror se ne intende. Oltre a essere stata protagonista di alcune stagioni di You infatti, Pedretti ha fatto parte delle spaventose serie Hill House e The Haunting of Bly Manor.

Proseguiamo poi con Alexandra Shipp, vista di recente nei successi cinematografici Barbie e Anyone but you. A chiudere questo cast tutto al femminile sarà poi Emma Chamberlain, youtuber al suo debutto come attrice.

In passato Chamberlain è diventata virale sui social a causa delle interviste registrate sui red carpet di grandi eventi come il Met Gala. Per Lili Reinhart non si tratta dell’unico progetto dei prossimi mesi.

Leggi anche: Nicole Wallace parla per la prima volta del suo rapporto con Gabriel Guevara dopo le voci

L’attrice infatti produrrà e sarà protagonista di Fake Wedding, una nuova commedia in arrivo su Prime Video. Al centro della scena troviamo due single al verde che organizzano un finto matrimonio per guadagnare con la lista nozze.