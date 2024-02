Cinema e Celebrity

Stefano D Onofrio | 1 Febbraio 2024

Il racconto di Lili Reinhart

Una rivelazione inaspettata quella fatta da Lili Reinhart attraverso un video su TikTok. L’attrice è nota al grande pubblico per il suo ruolo in Riverdale. Per l’intera durata del teen drama, ben sette stagioni, Lili ha vestito i panni di Betty Cooper.

Nel corso degli anni la Reinhart ha utilizzato il forte seguito nato grazie alla serie per parlare anche di altri argomenti, dalla depressione ai disturbi alimentari. Nelle ultime ore è apparso un video sui suoi profili social in cui rivela al suo pubblico di essere affetta da alopecia.

Per chi non lo sapesse si tratta di una malattia autoimmune che provoca la perdita dei capelli e, in alcuni casi, anche la caduta dei peli sul corpo. Nella clip, che potete recuperare qui in alto, l’attrice svela che questo disagio le è stato diagnosticato “nel bel mezzo di un grave episodio depressivo“.

Nel video Lili Reinhart spiega poi di essere coinvolta in una battaglia contro la depressione e di combattere per raggiungere un equilibrio mentale stabile. “Mi sono spinta oltre i limiti di ciò che una persona dovrebbe sopportare“, dice una voce fuori campo all’interno del TikTok.

La Reinhart aggiunge poi che sta seguendo una terapia con la luce rossa, un trattamento che dovrebbe stimolare la ricrescita dei capelli. Lili definisce questa terapia come “la sua migliore amica“.

In poche ore il video ha fatto il giro del web. Centinaia di fan hanno ringraziato l’attrice per aver condiviso pubblicamente la sua esperienza e per aver fatto luce su un disturbo che colpisce molte persone.

In una vecchia intervista di qualche mese fa la Reinhart aveva parlato della sua battaglia contro la depressione. “Alcuni giorni mi sento davvero sconfitta dalla mia depressione. È una battaglia estenuante che combatto da 11 anni e alcuni giorni, come oggi, può sembrare intollerabile“, dichiarò.