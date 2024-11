Martedì 19 novembre 2024 su Rai 1 alle 21.30 va in onda la prima puntata della nuova fiction Libera con Lunetta Savino: tutte le anticipazioni sulla trama.

Trama di Libera

La storia si concentra su Libera, una giudice del Tribunale di Trieste, con una difficile storia familiare alle spalle: la figlia Bianca è morta quindici anni prima, lasciandole Clara, la nipote di appena un anno.

L’ex marito di Libera, il vicequestore Davide Moresco, è sempre stato convinto che la figlia sia morta di overdose, ma Libera invece si è sempre rifiutata di crederci.

Un giorno, riconosce in aula l’uomo che ha intravisto insieme alla figlia il pomeriggio della sua morte, mentre le consegnava una bustina. Si convince così che sia lui, Pietro Zanon, l’assassino di Bianca.

Anticipazioni sulla prima puntata di Libera del 19 novembre

Stando alle anticipazioni sulla trama della prima puntata di Libera, nell’episodio 1, intitolato In claris non fit interpretatio, Libera, giudice a Trieste, ha perso sua figlia Bianca quindici anni fa, ma non ha mai creduto all’overdose come causa della morte.

Separatasi dal marito, ha cresciuto la nipote come una figlia, aiutata dalla sorella Isabella. Un giorno in aula, riconosce l’uomo visto con Bianca il giorno della sua morte.

Nell’episodio 2, intitolato Homo faber fortunae suae, Libera non crede ai suoi occhi: quell’uomo, Pietro Zanon, è l’assassino di Bianca. Ma l’apparenza inganna: Pietro, fidanzato all’epoca della figlia, in realtà potrebbe conoscere il vero colpevole.

Diventa così un alleato nella ricerca della verità sulla morte della figlia. Questo è quanto riportano le anticipazioni sulla prima puntata di Libera, in onda il 19 novembre 2024.

Dove vedere in streaming la prima puntata di Libera

Essendo una fiction di Rai 1, gli interessati hanno la possibilità di vedere Libera anche grazie alla piattaforma streaming RaiPlay. Nel suo catalogo, in seguito alla messa in onda, troveremo il titolo.

Tutto ciò che dovrete fare per accedere agli episodi, è registrarvi gratuitamente sul sito o dall’app ed accedere poi inserendo i dati richiesti. RaiPlay dà la possibilità ai suoi utenti di vedere i contenuti in diretta, oppure on demand.

Dopo il passaggio in TV, tutte le puntate di Libera vengono rese disponibile in streaming all’interno del catalogo della piattaforma. Il primo episodio è eccezionalmente già disponibile.