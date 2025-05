Nel teaser trailer de L’estate nei tuoi occhi è presente una scena che non esiste nei libri da cui è tratta la serie

L’estate nei tuoi occhi 3, la scena del teaser

Il primo teaser trailer de L’estate nei tuoi occhi 3 ha già regalato del materiale di cui discutere. Qualche giorno fa è stato pubblicato dai canali ufficiali di Prime Video le prime immagini della terza e ultima stagione del teen drama. Nella clip vediamo diversi momenti romantici tra Belly e Jeremiah, che sembano finalmente pronti a vivere la loro storia d’amore liberamente.

Al termine del filmato però alla porta della casa del mare bussa Conrad. Una visita forse inaspettata per la ragazza, che sembra colpita da quell’arrivo. Ma cosa accadrà nel gran finale dello show? Come già anticipato da Jenny Han, autrice dei romanzi da cui prende ispirazione la serie, le puntate si discosteranno nelle storyline rispetto a quanto scritto.

E nelle scorse ore alcuni fan hanno notato che una scena presente nel trailer non è presente nei libri. Ci riferiamo al momento di intimità tra Belly e Jeremiah, che viene mostrato in un frame del teaser. Chi ha letto i romanzi infatti saprà perfettamente che la relazione tra Belly e i due fratelli Fisher non si spinge mai fino a quel punto.

Differentemente da quanto scritto L’estate nei tuoi occhi 3 è pertanto molto meno platonica e più realista. Ricordiamo infatti che uno dei motivi di discussionetra Belly e Jeremiah all’interno dei libri riguarda proprio la mancanza di intimità nella loro relazione.

Ma non sono finiti qui i dettagli notati dai fan. Da segnalare infatti che l’arrivo di Conrad alla casa sul mare durante le feste natalizie avviene nello stesso modo in cui è stato mostrato nel teaser trailer. A discutere intanto è anche il primo poster ufficiale della nuova stagione.

Secondo una teoria molto in voga sul web infatti quell’omaggio a Sabrina, film cult con Audrey Hepburn, anticiperebbe il finale della serie.