Lee Jung-jae, l’attore che interpreta Gin-hu, potrebbe avere fatto uno spoiler sulla stagione 3 di Squid Game in passato? Ecco il video che è riemerso sul web.

Il presunto spoiler su Squid Game 3

Il pubblico di tutto il mondo è in fermento per la terza e ultima stagione di Squid Game. Questo perché finalmente si scoprirà come andranno a finire i giochi e soprattutto quale sarà il destino di Gi-hun, ex vincitore tornato in gara per distruggere il sistema dall’interno.

Sono ancora tante le domande che devono trovare un risposta e in queste ore è spuntato un vecchio video pubblicato da Lee Jung-jae che non fa altro che aumentare i quesiti. Qui sotto potete vedere un filmato, risalente a fine 2021, in cui notiamo che l’attore si trova dietro le quinte del programma.

Nonostante la seconda e la terza stagione siano state girate insieme, ciò non vuol dire che non possano utilizzare delle vecchie riprese o idee passate. Fatto sta che nel video è presente anche Lee Byung-hun, che nella serie TV veste i panni del Front Man. Qui tuttavia, i fan hanno notato qualcosa di molto strano.

Byung-hun, infatti, non indossa il classico vestito nero ma un completo con la cravatta come se fosse una specie di poliziotto in borghese. Inoltre, in mano ha due ddakji bianchi (i quadrati usati per reclutare i giocatori), che non si sono mai visti nello show. Ma la cosa ancora più sorprendente è che Jung-jae sembra indossare gli abiti del Front Man!

Si tratta di una versione alternativa della serie TV? I ddakji in mano a Byung-hun potrebbero significare la presenza di un flashback sull’inizio dei giochi che non abbiamo mai visto. Nessuna ipotesi plausibile, invece, per quanto riguarda il personaggio Gi-hun.