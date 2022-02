LE FATE IGNORANTI serie TV Star: anticipazioni e tutte le news

Le Fate Ignoranti di Ferzan Ozpetek diventa serie TV per Star: ecco le anticipazioni sulla trama, il cast e le news sull’uscita del progetto.

Tutte le news

A distanza di un ventennio circa dalla sua uscita al cinema, Le Fate Ignoranti diventa una serie TV per Star. Il lungometraggio che nel 2001 lanciò definitivamente Ferzan Ozpetek tornerà infatti in un nuovo formato, per riadattare il proprio messaggio ai tempi. Ad annunciarlo nel maggio 2019 il regista italo-turco, insignito dall’Università di Palermo della laurea honoris causa in Scienze dello Spettacolo.

In occasione della cerimonia, Ozpetek ha lasciato emergere alcune indiscrezioni sul progetto. La versione televisiva di quello che per il regista è uno dei suoi film più affezionati andrà in onda sulla pay-per-view di Sky. La serie TV di Le Fate Ignoranti uscirà infatti dalla sempre più operosa fucina di Star, pronta all’adattamento per il piccolo schermo con trama e cast inediti: di seguito tutte le anticipazioni.

Le Fate Ignoranti trama della serie TV

Fra le poche anticipazioni trapelate durante l’annuncio di Ferzan Opzetek sulla realizzazione di una serie TV su Le Fate Ignoranti, alcune riguardano la trama. Pare infatti che il regista abbia acconsentito che l’intreccio ben noto subisca alcune modifiche nel suo adattamento televisivo. In che senso, almeno per ora resta difficile dirlo.

Il film del 2001, con protagonisti Margherita Buy e Stefano Accorsi, era una commedia drammatica e prendeva le mosse dall’improvvisa morte di Massimo. Sconvolta dal tragico evento, la moglie Antonia ne scopriva la doppia vita curiosando tra i suoi effetti personali. Massimo le nascondeva infatti l’amore per il giovane Michele. A lui Antonia farà appello per entrare in contatto con l’unico lato del marito rimastole a lungo ignoto. E attraverso l’incontro delle loro diverse realtà sarà come se Massimo si ricomponga. Ma non senza generare un certo smarrimento nell’uno e l’altro protagonista.

Nello spirito della rete che ospiterà lo show, non è da escludersi che la trama della serie TV su Le Fate Ignoranti possa drasticamente virare in direzione della commedia. D’altronde a questo genere appartengono tutte le produzioni originali finora concepite da Star, e il film di Ozpetek già conteneva diverse parentesi dai toni leggeri. Ma per saperne di più toccherà aspettare l’inizio ufficiale delle riprese.

Cast

Nessuna delle anticipazioni sulla prossima realizzazione di una serie TV su Le Fate Ignoranti riguarda invece ancora il cast di attori che prenderanno parte al progetto.

Nel cast originale, oltre ai già citati Stefano Accorsi e Margherita Buy, c’erano anche l’attrice turca Serra Yilmaz, molto amata da Ozpetek, ma anche Gabriel Garko, Erica Blanc e Filippo Nigro.

Chi prenderà dunque i loro posti, specialmente nei delicati ruoli di Antonia e Michele? Ecco l’elenco completo del cast ufficiale della serie TV su Le Fate Ignoranti, compreso dei nomi degli attori e dei personaggi che interpreteranno.

Cristiana Capotondi è Antonia

è Antonia Eduardo Scarpetta è Michele

è Michele Luca Argentero è Massimo

è Massimo Carla Signoris è Veronica

è Veronica Serra Yilmaz è Serra

è Serra Deniz Burak è Asaf

è Asaf Paola Minaccioni è Luisella

è Luisella Ambra Angiolini è Annamaria

è Annamaria Anna Ferzetti è Roberta

è Roberta Edoardo Purgatori è Riccardo

è Riccardo Filippo Scicchitano è Luciano

è Luciano Lilith Primavera è Mara

è Mara Edoardo Siravo è Valter

è Valter Samuel Garofalo è Sandro

è Sandro Maria Teresa Baluyot è Nora

è Nora Patrizia Loreti, Giulia Greco e Mimma Lovoi sono le tre Marie

Tra le guest star:

Elena Sofia Ricci è Mirtilla

Alla Capotondi è andato dunque il ruolo che fu della Buy, mentre a Scarpetta quello di Accorsi. Argentero, vera guest star della serie, interpreterà il marito di Antonia nei flashback. La Yilmaz è l’unica attrice del cast originale rimasta anche nella serie TV. Da notare la presenza di Ambra Angiolini, lanciata come attrice proprio da Ozpetek in Saturno Contro. Purgatori è uno dei nuovi interpreti preferiti dal regista turco, che dopo La dea fortuna lo ha voluto anche nella versione teatrale delle Fate Ignoranti.

Elena Sofia Ricci, negli ultimi anni associata al personaggio di Suor Angela in Che Dio ci aiuti, ha lavorato con Ozpetek in Mine vaganti. L’attrice ha rivelato la sua partecipazione speciale al cast della serie TV Le Fate Ignoranti attraverso i social il 16 giugno 2021.

Personaggi: cosa sappiamo

A proposito dei personaggi che animeranno la trama della serie TV di Le Fate Ignoranti, Star ha diramato diverse anticipazioni: ecco quello che sappiamo.

Antonia (Cristiana Capotondi) è la protagonista femminile. Scoprirà che il marito Massimo ha avuto una relazione omosessuale con Michele prima di morire. Indagando sull’identità dell’amante, Antonia si addentrerà in un mondo a lei sconosciuto, fatto di personalità eccentriche ma di una grande famiglia che presto accoglierà anche lei.

(Cristiana Capotondi) è la protagonista femminile. Scoprirà che il marito Massimo ha avuto una relazione omosessuale con Michele prima di morire. Indagando sull’identità dell’amante, Antonia si addentrerà in un mondo a lei sconosciuto, fatto di personalità eccentriche ma di una grande famiglia che presto accoglierà anche lei. Michele (Eduardo Scarpetta) è stato a lungo amante del fascinoso Michele, incapace di scegliere fra lui e la moglie Antonia. Michele vive in un palazzo abitato da altre presenze istrioniche, e si guadagna da vivere lavorando come artista visivo.

(Eduardo Scarpetta) è stato a lungo amante del fascinoso Michele, incapace di scegliere fra lui e la moglie Antonia. Michele vive in un palazzo abitato da altre presenze istrioniche, e si guadagna da vivere lavorando come artista visivo. Serra (Serra Yilmaz) è l’amministratrice del palazzo in cui vive Michele, ma anche la mamma chioccia alla quale tutti si rivolgono per avere sostegno.

(Serra Yilmaz) è l’amministratrice del palazzo in cui vive Michele, ma anche la mamma chioccia alla quale tutti si rivolgono per avere sostegno. Veronica (Carla Signoris) è la mamma di Antonia, una donna ancorata a valori e un mondo ormai superato, che grazie alla sintonia della figlia con Michele e la sua realtà proverà ad aprirsi lei stessa a un universo lontano da sé.

(Carla Signoris) è la mamma di Antonia, una donna ancorata a valori e un mondo ormai superato, che grazie alla sintonia della figlia con Michele e la sua realtà proverà ad aprirsi lei stessa a un universo lontano da sé. Asaf (Deniz Burak) è nipote di Serra e fotografo professionista. Giunge a Roma dalla Turchia, portando una ventata di freschezza nella vita di Antonia. I due si avvicineranno e chissà che lei non pensi di rifarsi una vita insieme a lui.

(Deniz Burak) è nipote di Serra e fotografo professionista. Giunge a Roma dalla Turchia, portando una ventata di freschezza nella vita di Antonia. I due si avvicineranno e chissà che lei non pensi di rifarsi una vita insieme a lui. Luisella (Paola Minaccioni) è la più naif dei personaggi della serie TV Le Fate Ignoranti. Fruttarola con l’hobby dei rapporti sbagliati, finora non è mai riuscita a riconoscere l’uomo giusto per lei. Che le cose stiano per cambiare?

(Paola Minaccioni) è la più naif dei personaggi della serie TV Le Fate Ignoranti. Fruttarola con l’hobby dei rapporti sbagliati, finora non è mai riuscita a riconoscere l’uomo giusto per lei. Che le cose stiano per cambiare? Annamaria (Ambra Angiolini) è una cartomante che vive con Roberta e proprio con lei scoprirà un nuovo modo di amare.

(Ambra Angiolini) è una cartomante che vive con Roberta e proprio con lei scoprirà un nuovo modo di amare. Roberta (Anna Ferzetti) è una psicologa che a causa del proprio ruolo fatica a lasciar emergere il suo lato più fragile.

Gli altri personaggi

Riccardo (Edoardo Purgatori) è impiegato di banca ed ha una storia molto tormentata con Luciano, del quale è particolarmente geloso.

(Edoardo Purgatori) è impiegato di banca ed ha una storia molto tormentata con Luciano, del quale è particolarmente geloso. Luciano (Filippo Scicchitano) è fidanzato con Riccardo, lavora come commercialista, ed è una persona estremamente quadrata.

(Filippo Scicchitano) è fidanzato con Riccardo, lavora come commercialista, ed è una persona estremamente quadrata. Mara (Lilith Primavera) convive con Luisella ed ha una lavanderia. La famiglia l’ha respinta perché non accettava che fosse transessuale, ed ha un rapporto irrisolto specialmente con la madre.

(Lilith Primavera) convive con Luisella ed ha una lavanderia. La famiglia l’ha respinta perché non accettava che fosse transessuale, ed ha un rapporto irrisolto specialmente con la madre. Valter (Edoardo Siravo) è l’insegnante di pittura di Michele, che gli si rivolge sempre per chiedere consigli saggi e razionali.

(Edoardo Siravo) è l’insegnante di pittura di Michele, che gli si rivolge sempre per chiedere consigli saggi e razionali. Sandro (Samuel Garofalo) è un giovane studente della scuola di falegnameria dove lavora anche Michele. È innamorato ma non corrisposto, ancora ingenuo sotto molti punti di vista, ed esperto di tecnologia.

(Samuel Garofalo) è un giovane studente della scuola di falegnameria dove lavora anche Michele. È innamorato ma non corrisposto, ancora ingenuo sotto molti punti di vista, ed esperto di tecnologia. Nora (Maria Teresa Baluyot) è la colf di Antonia, usata spesso dalla madre per spiare la figlia.

(Maria Teresa Baluyot) è la colf di Antonia, usata spesso dalla madre per spiare la figlia. Mirtilla (Elena Sofia Ricci), donna dall’aspetto aristocratico e raffinato, comparirà in una breve scena insieme a Luisella.

Riprese e quando esce su Star

Ferzan Ozpetek ha annunciato l’inizio delle riprese della serie TV su Le Fate Ignoranti a febbraio 2021, parlando dell’aprile successivo. I lavori sono partiti come da programma a Roma e proseguiti nei dintorni della Capitale fino ad agosto. Ambra Angiolini, una delle protagoniste, ha comunicato su Instagram di aver terminato di girare il 6 agosto 2021.

La produzione, e in particolare Ozpetek con Cristiana Capotondi e Deniz Burak, si sono in seguito spostati a Istanbul, per ultimare le registrazioni. Di conseguenza, quando esce la serie TV su Le Fate Ignoranti?

Cristiana Capotondi e Luca Argentero in una scena del trailer della serie TV Star Le Fate Ignoranti

Si era detto che la serie sarebbe approdata su Star tra la fine del 2021 e gli inizi del 2022. La data di uscita esatta è stata però svelata durante i blocchi pubblicitari di Sanremo 2022. Trasmesso il primo trailer della serie TV, abbiamo appreso quando esce Le Fate Ignoranti su Disney Plus, ovvero il 13 aprile 2022.

CiakGeneration © riproduzione riservata.