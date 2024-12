Lunedì 2 dicembre 2024 su Rai 1 alle 21.30 va in onda la quarta puntata della stagione 4 de L’Amica Geniale: tutte le anticipazioni sulla trama.

Dove eravamo rimasti?

Prima di dedicarci alle anticipazioni sulla trama della quarta puntata de L’Amica Geniale, in onda il 2 dicembre 2024, ricordiamo velocemente cos’è accaduto durante l’appuntamento precedente.

Quando nasce la figlia di Elena, Lila porta Immacolata a farle visita, ma lei ha un collasso. Elena lascia che Nino e Lila la accompagnino all’ospedale, ma vive come un incubo quella vicinanza, poiché la gelosia le dà alla testa.

Lila partorisce Tina e Immacolata fa il suo ultimo respiro. Dopo i funerali, Elena decide di dedicarsi a sé stessa, promettendo al suo editore l’uscita del romanzo per l’autunno 1982.

Anticipazioni sulla quarta puntata de L Amica Geniale 4

Stando alle anticipazioni sulla trama della quarta puntata de L’Amica Geniale 4, nell’episodio 7, intitolato Il Ritorno, Antonio racconta ad Elena che Nino l’ha tradita ripetutamente e lei per sfogarsi ci va a letto.

Tempo dopo, Nino è sparito ed Elena deve consegnare il romanzo. Decide astutamente di spedire il suo vecchio dattiloscritto ambientato nel Rione. Nino torna da lei, ma Elena non prova più nulla per lui e si trasferisce nel Rione.

Nell’episodio 8, intitolato L’Indagine, impegnata tra conferenze e presentazioni, Elena trascura le figlie e Lila se ne prende cura. Imma viene colpita dalla polmonite.

Lenù viene querelata da Carmen per diffamazione e scopre che dietro ci sono ancora una volta i Solara. Questo è quanto riportano le anticipazioni sulla quarta puntata de L’Amica Geniale 4, in onda il 2 dicembre 2024.

Dove vedere in streaming la quarta puntata de L Amica Geniale 4

Essendo una fiction di Rai 1, gli interessati hanno la possibilità di vedere L’Amica Geniale 4 anche grazie alla piattaforma streaming RaiPlay. Nel suo catalogo troviamo le prime stagioni e piano piano viene caricata anche la quarta.

Tutto ciò che dovrete fare per accedere al titolo, è registrarvi gratuitamente sul sito o dall’app ed accedere poi inserendo i dati richiesti. RaiPlay dà la possibilità ai suoi utenti di vedere i contenuti in diretta, oppure on demand.

Settimanalmente, dopo il passaggio in TV, le puntate de L’Amica Geniale 4 vengono rilasciate in streaming nel catalogo della piattaforma.