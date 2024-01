Fiction e Soap Opera

Leila Sirianni | 15 Gennaio 2024

Fiction Rai La Storia

Lunedì 22 gennaio 2024 su Rai 1 alle 21.30 va in onda la terza puntata della nuova fiction La Storia: tutte le anticipazioni sulla trama.

Dove eravamo rimasti?

Prima di dedicarci alle anticipazioni sulla trama della terza puntata de La Storia, in onda il 22 gennaio 2024, ricordiamo velocemente cos’è accaduto durante l’appuntamento precedente.

Ida e Useppe sfollano a Pietralata. Qui conoscono Cucchiarelli e la famiglia Mille.

Nino, nel mentre, si è unito alla lotta partigiana e, una volta ritrovata la sua famiglia, coinvolge Cucchiarelli.

In seguito, Nino porta Useppe alla base partigiana: qui conosce Mariulì, la sua fidanzata.

In tutto ciò, la situazione a Pietralata è tesa: i tedeschi sono sempre più feroci contro gli italiani considerati traditori.

Anticipazioni sulla terza puntata de La Storia del 22 gennaio

Stando alle anticipazioni sulla trama della terza puntata, nel corso dell’episodio 5 de La Storia, l’occupazione nazista affama la città ed Ida vaga per Roma in cerca di cibo per Useppe.

Piano piano, poi, i tedeschi iniziano a scappare. Tutti tornano dal fronte, ma nonostante ciò le sofferenze di Ida non accennano a diradarsi.

Nell’episodio 6, Nino torna dalla guerra, ancora una volta trasformato, mentre Ida ricomincia la scuola.

La famiglia riesce a prendere una casa in affitto a Testaccio, sperando che la vita torni ad essere felice come un tempo.

Questo è quanto riportano le anticipazioni sulla terza puntata de La Storia, in onda il 22 gennaio 2024.

Dove vedere in streaming la terza puntata de La Storia

Essendo una fiction di Rai 1, gli interessati hanno la possibilità di vedere La Storia anche grazie alla piattaforma streaming RaiPlay. Nel suo catalogo troviamo già tutta la prima stagione.

Tutto ciò che dovrete fare per accedere al titolo, è registrarvi gratuitamente sul sito o dall’app ed accedere poi inserendo i dati richiesti. RaiPlay dà la possibilità ai suoi utenti di vedere i contenuti in diretta, oppure on demand.

Anche prima del passaggio in TV, tutte le puntate de La Storia sono disponibili in streaming all’interno del catalogo della piattaforma.