La Rosa dell’Istria film TV: trama e quando va in onda

Fiction e Soap Opera

Leila Sirianni | 2 Febbraio 2024

Fiction Rai

Rai 1 trasmette il film TV La Rosa dell’Istria sulle condizioni degli Istriani durante la Seconda Guerra Mondiale: trama, quando va in onda, cast e streaming.

La Rosa dell Istria film TV news e trama

La storia è tratta dall’opera letteraria Chi ha paura dell’uomo nero?, scritta da Graziella Fiorentin. Ma di cosa parla precisamente questo nuovo titolo di Rai 1?

La trama del film TV La Rosa dell’Istria prende il via a Canfanaro, in Istria. Maddalena Braico ha diciotto anni e sogna di diventare una pittrice, ma la Seconda Guerra Mondiale sconvolge i suoi piani e quelli della sua famiglia. I partigiani di Tito arrivano in paese e i Braico devono fuggire.

La famiglia trova riparo a Cividale del Friuli dallo zio Giorgio. Qui provano a ricominciare. Antonio, il papà di Maddalena, è un medico, ma per sfamare la famiglia comincia a lavorare come semplice operaio. A scuola Maddalena è presa di mira dai nuovi compagni per le sue origini istriane.

Leo, un ragazzo affascinante che, come Maddalena, ama l’arte e la pittura, prende le sue difese. I due diventano subito amici e Leo spinge Maddalena a seguire il sogno di diventare un’artista. Il legame di Maddalena con Leo si rafforza, fino a sfociare in un sentimento d’amore profondo.

Nel frattempo, Antonio trova finalmente lavoro come medico condotto, ma deve trasferirsi. Maddalena, però, non vuole lasciare Leo, ma inaspettatamente quest’ultimo scompare. Delusa, Maddalena abbandona quindi i suoi dipinti e parte con la famiglia.

Le disavventure, tuttavia, non sono finite per i Braico che dovranno sopportare altri momenti difficili e anche perdite dolorose. Maddalena riprenderà il proprio sogno e le storie degli esuli istriani e dalmati saranno il tema al quale consacrerà la sua arte.

Quando va in onda il film per la TV La Rosa dell Istria

Qualora vi steste domandando quando va in onda il film TV La Rosa dell’Istria su Rai 1, dovete sapere che siamo già a conoscenza della data di uscita. Il primo canale accoglierà questa storia il 5 febbraio 2024, seguito la settimana successiva da un altro film per la TV, Califano.

Cast, attori e personaggi

Nel cast del film per la TV La Rosa dell’Istria troviamo Gracjela Kicaj nei panni della protagonista, Maddalena Braico. Al suo fianco hanno recitato poi i seguenti attori con i rispettivi personaggi, che compongono la famiglia della giovane:

Andrea Pennacchi è Antonio Braico

Eugenio Franceschini è Leo

Costantino Seghi è Niccolò Braico

Clotilde Sabatino è Bina Braico

Fausto Maria Sciarappa è Giorgio Braico

Costantino Seghi è Niccolò Braico

Elisabetta De Palo è Nonna Mimma

Fabio Di Lenardo è Saulo Braico (9 anni)

Alessandro Kley è Saulo Braico (11 anni)

Il resto del cast comprende poi:

Settimo Palazzo è Miran

Federico Scridel è Gigi Ferri

Diego Carli è Romano

Maurizio Zacchigna è Renzo Giacca

Lorenzo Acquaviva è Don Ugo

Ettore Belmondo è Sergio Visentin

Antonio Buonanno è il Maresciallo Capuozzo

Klarissa Vadenja è Ada

Gabriel Zama è Elmo

Valentina Fiammetta Milan è Italia

Roberta Colacino è la Professoressa Russolo

Fiamma Visintin è Lucia

Claudio Mezzelani è Zapelli

Il film TV La Rosa dell’Istria è una produzione Rai Fiction, Publispei e Venicefilm srl. La regia è stata affidata a Tiziana Aristarco, mentre alla sceneggiatura hanno lavorato Maximiliano Hernando Bruno e Angelo Petrella.

La Rosa dell Istria streaming

Dove vedere in streaming il film TV La Rosa dell’Istria? Semplice: trattandosi di una produzione originale della Rai, il titolo verrà caricato sulla piattaforma RaiPlay dopo la messa in onda in TV.

Per accedere al catalogo non serve alcun abbonamento. RaiPlay è un servizio gratuito. Tutto ciò che serve è registrarsi e poi fare il log-in con email e password, quando richiesto.