Fiction e Soap Opera

Leila Sirianni | 7 Giugno 2024

la rosa della vendetta

Venerdì 14 giugno 2024 su Canale 5 alle 21.30 va in onda la seconda puntata della serie turca La Rosa della Vendetta: tutte le anticipazioni sulla trama.

Dove eravamo rimasti?

Prima di dedicarci alle anticipazioni sulla trama della seconda puntata de La Rosa della Vendetta, in onda il 14 giugno 2024, ricordiamo velocemente cos’è accaduto durante l’appuntamento precedente.

Gulcemal cerca vendetta contro la donna che lo ha messo al mondo e poi ha abbandonato la famiglia per fuggire con un altro uomo. Il padre si tolse poi la vita e lui e sua sorella rimasero soli. Divenuto un uomo, Gulcemal, torna a Bursa con l’obiettivo di vendicarsi della madre.

Gulcemal prosegue il suo piano di vendetta nei confronti di sua madre: è determinato a convincere con ogni mezzo il maestro tessitore a lavorare per lui, ma non sa ancora che si tratta di Deva, con la quale aveva avuto un incontro burrascoso. Nel frattempo, Gulendam è sconvolta dalla scoperta di essere incinta di un uomo che appena conosce, Mert, il fidanzato di Deva.

Quando Gulcemal scopre le condizioni della sorella, costringe Mert a sposarla. Deva, preoccupata perché non ha più notizie del fidanzato, ignora tutta la situazione. In seguito, Gulcemal rapisce il padre di Deva, Ibrahim. Poi rapisce Deva stessa, con l’intenzione di farla implorare in ginocchio affinché lavori per lui.

Anticipazioni sulla seconda puntata de La Rosa della Venetta del 14 giugno

Stando alle anticipazioni sulla trama della prima puntata, nell’episodio 1, dopo aver rapito Ibrahim, Gulcemal fa rapire anche Deva dai suoi uomini. Quando lei vede il padre dolorante per le percosse subite, implora Gulcemal di prendere il suo posto.

Nell’episodio 2 Gulcemal nota una voglia sul polso di Deva, identica a quella di una bambina che anni addietro, quando era povero e appena uscito dal riformatorio, gli aveva offerto del cibo.

Nell’episodio 3, è giunto il momento dello scontro decisivo tra Gulcemal e sua madre, durante il quale lei manifesta tutto il suo disprezzo. Nel frattempo, Deva tenta di fuggire.

Questo è quanto riportano le anticipazioni sulla seconda puntata de La Rosa della Vendetta, in onda il 14 giugno 2024.

Dove vedere in streaming la seconda puntata de La Rosa della Vendetta

Essendo una serie che va in onda su Canale 5, gli interessati hanno la possibilità di vedere La Rosa della Vendetta anche grazie alla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Nel suo catalogo, in seguito alla messa in onda settimana dopo settimana, troveremo tutti gli episodi.

Tutto ciò che dovrete fare per accedere al titolo, è registrarvi gratuitamente sul sito o dall’app ed accedere poi inserendo i dati richiesti. Mediaset Infinity dà la possibilità ai suoi utenti di vedere i contenuti in diretta, oppure on demand.

Settimanalmente, dopo il passaggio in TV, tutte le puntate de La Rosa della Vendetta vengono rese disponibile in streaming all’interno del catalogo della piattaforma.