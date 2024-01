Cinema e Celebrity

Stefano D Onofrio | 12 Gennaio 2024

Kristen Stewart

Le parole di Kristen Stewart

Kristen Stewart ha ammesso di essersi di fatto pentita di aver fatto Charlie’s Angels. La pellicola che vede come protagoniste le tre agenti segrete guidate dalla voce di Charlie ha avuto diversi remake cinematografici nel corso degli anni.

Il più famoso è senza ombra di dubbio quello del 2000 che vedeva protagonistte Cameron Diaz, Drew Barrymore e Lucy Liu. A distanza di 16 anni da Charlie’s Angels – più che mai, poco fortunato sequel, è arrivato un nuovo rifacimento con la Stewart, Naomi Scott ed Ella Balinska nei panni di una nuova generazione di “angeli”.

In un’intervista rilasciata di recente a Variety l’attrice ha ammesso di aver “odiato” essere tra le protagoniste di questo remake, che è stato un colossale flop al botteghino.

“All’epoca era un’affermazione che faceva pensare. Ricordo di averlo detto. Era tratto da un piccolo film chiamato ‘Charlie’s Angels’. Volevamo un’apertura forte, sapete? Volevamo davvero trasmettere l’argomento del film. All’epoca era una buona idea. Ho odiato fare quel film. Non so cos’altro dirvi. Onestamente, le tre… non si possono toccare. Cameron, Lucy e Drew… amo quel film. Adoro quel film!“, ha ammesso Kristen Stewart.

Nel corso della stessa intervista l’attrice ha anche parlato della saga Twilight, che le ha permesso di ottenere un successo mondiale senza precedenti. “È un film così gay. Voglio dire, una donna mormone ha scritto questo libro. Parla di oppressione, di volere ciò che ti distruggerà. È un’inclinazione molto gotica e gay che amo“, ha dichiarato.

Si è poi parlato del coming out della Stewart e di quanto la sua ammissione sia stata d’esempio per la comunità LGBTQ. “Non ne hai idea. Ogni singola donna che ho incontrato in tutta la mia vita e che ha baciato una ragazza al college dice: ‘Sì, voglio dire, anch’io’. Scherzo continuamente con la mia ragazza. Mi siedo e le dico ‘Anche lei è gay. Tutti sono gay’“, ha rivelato l’attrice.