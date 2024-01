Cinema e Celebrity

Stefano D Onofrio | 12 Gennaio 2024

Saltburn

Il legame tra Saltburn e Harry Potter

Ci sarebbe una sorta di legame tra Saltburn e Harry Potter. Sta facendo il giro del web in queste ore una teoria che metterebbe in connessione il film Prime Video e la saga letteraria più famosa al mondo. Tutto parte da un TikTok che ha riscosso un enorme successo e che espone una particolare teoria.

In molti avranno senz’altro notato che i personaggi di Felix e Venetia hanno il medesimo tatuaggio, un gruppo di sei stelle, sulla mano. Forse alcuni di voi sapranno che diversi fan di Harry Potter possiedono un tattoo con tre stelline in onore della saga letteraria.

Il riferimento è alle stelle presenti sulle pagine dei libri e in particolare all’avvio di un nuovo capitolo. Le stelle si trovano su entrambe le facciate delle pagine in questione, perso sono in totale sei.

Ricordiamo poi che Saltburn è ambientato nel 2007, l’anno in cui è uscito Harry Potter e i doni della morte. In una scena del film vediamo poi che il personaggio di Jacob Elordi è impegnato nella lettura proprio del settimo e ultimo libro della saga. Quindi con molta probabilità la passione dei fratelli Catton per la saga spiegherebbe i loro matching tattoos.

In molti hanno notato diversi punti in comune tra Saltburn e la saga di JK Rowling. Oxford, l’università che fa da sfondo all’incontro tra Felix e Oliver, somiglia un po’ a Hogwarts. Nel film sono poi presenti diverse statue e qualcuno muore in un labirinto (esattamente come in Harry Potter).

Tuttavia nella spiegazione ufficiale data dalla designer di Saltburn non c’è alcun riferimento alla saga di Harry Potter. “La stella singola dello stemma di famiglia è stata testata con diverse configurazioni di stelle multiple, per arrivare infine a un raggruppamento corrispondente a quello visto sulle mani di Felix e Venetia“, si legge.