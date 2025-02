Kate Cassidy fa la sua prima intervista dopo la morte di Liam Payne

Kate Cassidy, fidanzata di Liam Payne, ha rilasciato la sua prima intervista dopo la tragica scomparsa del cantante. L’influencer 25enne ha condiviso i suoi ricordi più intimi con The Sun, riflettendo sugli ultimi momenti trascorsi con Payne prima della sua morte.

Il cantante degli One Direction è deceduto il 16 ottobre 2024, cadendo dal balcone del CasaSur Palermo Hotel di Buenos Aires. Aveva solo 31 anni. Più di tre mesi dopo, Kate Cassidy ha rivelato il dolore della sua perdita e il rimpianto di non essere rimasta con lui in Argentina. La coppia, che era fidanzata da due anni, condivideva un cane salvato di nome Nala.

“Avevamo una responsabilità. Avevamo il nostro cane e ovviamente non avrei mai, mai pensato che questo evento si sarebbe verificato“, ha detto Kate Cassidy, spiegando la sua decisione di tornare in Florida mentre Liam Payne era rimasto a Buenos Aires.

Leggi anche: Liam Payne sarà protagonista di uno show postumo su Netflix

La ragazza ha poi descritto la morte del cantante come un “tragico incidente“. Inoltre Kate Cassidy ha sottolineato che non avrebbe mai immaginato di vivere una simile perdita: “Non mi sembra ancora del tutto reale che lui non sia qui”. Ha aggiunto che pensa a lui “ogni secondo di ogni giorno” e che affrontare la vita senza di lui è “davvero dura“.

Kate Cassidy ha parlato dell’intervista ai suoi follower su Instagram, scrivendo. “Questa è la mia prima intervista in assoluto mentre affronto il dolore per la perdita di Liam, quindi abbiate pazienza mentre racconto la mia esperienza“.