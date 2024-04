News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 2 Aprile 2024

The Originals

Joseph Morgan tornerebbe a vestire nuovamente i panni di un vampiro dopo Klaus Mikaelson in The Originals: la confessione

Il futuro di Joseph Morgan

Nel futuro di Joseph Morgan potrebbe esserci nuovamente spazio per un vampiro. L’attore è noto al grande pubblico per aver interpretato il ruolo di Klaus Mikaelson. Un personaggio che Morgan ha portato sullo schermo in ben tre diverse serie tv.

L’impegno più importante di Joseph è stato sicuramente The Originals dove, per 5 stagioni e un totale di 92 episodi, è stato protagonista assoluto. Ma prima dello spinoff Klaus è stato al centro di diverse avventure anche in The Vampire Diaries, la serie da cui è partito l’universo di vampiri creato da Julie Plec.

Infine Morgan ha vestito i panni di Klaus per un’ultima volta come special guest star in Legacies. Nonostante le speranze dei fan, che amerebbero vederlo nuovamente nei panni del temibile vampiro originale, l’attore sembra intenzionato a voltare pagina.

“Prima di tutto, grazie a tutti coloro che mi hanno accompagnato in questo viaggio, perché è stato un viaggio incredibile, e ho investito molta energia ed emozioni in quel personaggio, e sono davvero felice che la gente abbia risposto a questo e a lui“, ha dichiarato nel corso di un’intervista a ScreenRant.

“Non avevo nemmeno intenzione di tornare in Legacies, ho fatto solo quell’episodio finale, perché era l’ultimo episodio in assoluto, e ho pensato: ‘Allora, sarà bello riportarlo in scena ancora una volta’. È stato un discorso bellissimo quello che Julie ha scritto per me. Così l’ho fatto, ma sento che la sua storia è già stata raccontata“, ha confermato in maniera definitiva Joseph Morgan.

Durante la medesima intervista però l’attore ha aperto alla possibilità di recitare nuovamente la parte di un vampiro in futuro. “Tuttavia, mi piacerebbe fare qualcosa in quel mondo, come il mondo dei vampiri“, ha spiegato.

“Io e mia moglie abbiamo una piccola casa di produzione e stiamo sviluppando un progetto che si svolge in quei regni più oscuri, quindi sarei entusiasta di fare qualcosa del genere. Più di ogni altra cosa, apprezzo il fandom che ha investito in quel terribile ibrido vampiro-lupo mannaro che ha fatto cose terribili. A proposito, vergognatevi tutti di averlo sostenuto“, ha dichiarato ridendo Morgan.