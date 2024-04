News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 2 Aprile 2024

Mare Fuori

Il finale previsto per Carmine e Rosa in Mare Fuori 4 era diverso da quello che abbiamo visto? Parla la sceneggiatrice

Parla la sceneggiatrice di Mare Fuori 4

Il finale di Mare Fuori 4 ha lasciato con parecchi punti di domanda i fan della serie. Dopo 14 episodi (due in più rispetto alla composizione normale delle varie stagioni) anche la quarta annata ha concluso il suo percorso. Un epilogo che però ha lasciato con l’amaro in bocca i seguaci della coppia formata da Carmine e Rosa.

Dopo tante peripezie e ostacoli, i due detenuti sembravano aver finalmente trovato la loro dimensione. Rosa ha finalmente trovato il coraggio di lasciarsi andare al sentimento che prova per Di Salvo. Qualcosa però ha distrutto i sogni della coppia.

Donna Wanda ha infatti confessato alla giovane che è stato Edoardo a uccidere suo padre Don Salvatore. Scoprire che è il suo amico fraterno il colpevole della morte di suo papà ha riacceso in Rosa i sentimenti più oscuri. La ragazza decide perciò di abbandonare Carmine sull’altare e di lasciare il luogo dell’evento per prendersi, forse, la sua personale vendetta con l’amico.

Non sappiamo se sia stata proprio la Ricci a colpire violentemente alle spalle Conte al cimitero. Quel che è certo però è che la coppia forse più amata della serie si è separata nelle modalità più tristi. Carmine è ora lontano da Napoli ed è pronto a ricominciare da zero la sua nuova vita. Al suo fianco però, almeno per il momento, non c’è Rosa.

Il finale scelto per Mare Fuori 4 ha fatto storcere il naso a parecchi. Anche la sceneggiatrice dello show, Cristiana Farina, ha lasciato il suo commento sui social sulla vicenda rivelando un retroscena. Qualche giorno fa infatti la Farina ha postato nelle sue storie un commento di una fan contraria alla scelta di non dare un ultimo dialogo tra Rosa e Carmine prima dell’addio della prima.

I due si sono di fatto lasciati senza essersi parlati ma solo attraverso degli sguardi a distanza. Non era però questo quanto previsto dalla sceneggiatura originale. La sceneggiatrice si è infatti detta d’accordo con la critica ricevuta aggiungendo un retroscena.

“Sono d’accordo con te. Infatti in sceneggiatura c’era…“, ha dichiarato la Farina lasciando intendere che le cose non sono andate come da lei previste.