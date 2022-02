John Cena ironizza su Arrow in Peacemaker e Stephen Amell risponde

Nel finale di stagione di Peacemaker, John Cena ha mandato una frecciatina a Stephen Amell e al suo personaggio Green Arrow. L’attore non ha però tardato a rispondere, e sembra che non l’abbia presa troppo bene. Ecco cosa è successo tra i due.

Su HBO è andato in onda il finale di Peacemaker, serie DC con protagonista John Cena, che è anche stata rinnovata per una stagione 2. Questo episodi ha regalato agli spettatori un ironico momento dove Peacemaker fa una battura sul personaggio di Green Arrow. Precisamente l’attore, o meglio il suo personaggio, dice: “Non sono come Green Arrow, quello partecipa alle convention dei fan dei Little Pony vestito come la parte posteriore di Twilight Sparkle con un buco del c**o largo quattro pollici incastonato nel costume.”

La battuta era rivolta all’attore Stephen Amell, che ora interpreta il ruolo di un wrestler nella serie STARZPLAY Heels. Sembra che John Cena, in quanto ex wrestler, non abbia apprezzato questo progetto del collega. Tuttavia la risposta di Amell non ha tardato ad arrivare, dopo che una persona lo ha taggato in una serie di screenshot di Peacemaker.

Il riferimento al mondo dei Little Pony è da ricondurre a due foto che ritraggono una l’attore con un pupazzo di un unicorno e l’altra Amell con un quadro con Rainbow Dash e Oliver Queen. Tuttavia alcuni fan hanno spiegato che Stephen Amell non è un Brony, ovvero un fanatico di questo mondo, come dice la battuta di John Cena. Nel primo caso aveva vinto peluche a una fiera per sua figlia. Il secondo era un regalo da un fan che aveva paragonato Felicity a Rainbow Dash.

Stephen Amell ha dichiarato di non aver visto la serie Peacemaker, perché “troppo impegnato a mostrare a John Cena come dovrebbe apparire in TV il wrestling professionistico”. Ecco gli screen dell’episodio e il tweet in risposta dell’attore di Arrow.

Haven’t seen it. Too busy showing Cena what professional wrestling should actually look like on tv. https://t.co/CDE35wi8XX — Stephen Amell (@StephenAmell) February 18, 2022

Pare proprio che Stephen Amell non abbia gradito il modo in cui si è parlato del suo personaggio in Peacemaker. Arriverà anche la risposta di John Cena, magari con delle scuse? Vi terremo aggiornati!

Voi avete visto Peacemaker? Vi è piaciuta? Siete entusiasti che HBO l’abbia rinnovata per una nuova stagione?

