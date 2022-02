3 L’aneddoto di Robert Pattinson

Robert Pattinson ha visto Tom Holland indossare la tuta di Spider-Man molto prima di ottenere il ruolo nel film Marvel. L’attore, che dal 3 marzo approda al cinema con The Batman, ha raccontato questo divertente aneddoto durante un’intervista rilasciata per Jimmy Kimmel. Pattinson ha svelato che sul set di Civiltà perduta, film del 2016 che lo vedeva protagonista al fianco di Charlie Hunnam e di Tom Holland, ha visto quest’ultimo con il costume dell’Uomo Ragno.

“Non era ancora stato scelto per interpretare Spider-Man al cinema ma aveva già indossato un costume completo durante le riprese di Civiltà Perduta – ha raccontato divertito Robert – Penso di essere stato l’unico ad aver assistito a quella scena“. I due attori si sono poi ritrovati a lavorare di nuovo insieme nel film Le strade del male, prodotto da Netflix. Le loro strade hanno poi seguito percorsi lavorativi completamente diversi.

Robert Pattinson, dopo la fortunata saga Twilight, è apparso in numerose pellicole ed è stato diretto da diversi registi famosi: da Christopher Nolan in Tenet a The King, al fianco di Timothée Chalamet. Tom Holland è invece entrato a far parte con successo nel Marvel Cinematic Universe e ha vestito i panni di Peter Parker in diversi film della saga. L’ultimo, in ordine cronologico, è stato Spider-Man: No Way Home che ha guadagnato più di un miliardo e 700 milioni di dollari al botteghino. Ora Holland è di nuovo al primo posto al box office grazie al film Uncharted, che ha già separato i 140 milioni di incasso in tutto il mondo.

Tornando a Pattinson, l’attore tornerà come anticipato al cinema con una nuova pellicola dedicata all'<<uomo pipistrello>>. Nel corso di una recente intervista però Robert ha raccontato un aneddoto che riguarda Twilight.

Ecco cosa ha svelato