Le parole di Jason Priestley

È trascorso quasi anno dalla morte di Shannen Doherty. L’attrice, nota al grande pubblico principalmente per i suoi ruoli in Beverly Hills 90210 e Streghe, è morta all’età di 53 a causa di un cancro contro cui combatteva da diversi anni.

Nel corso dei giorni immediatamente successivi alla sua scomparsa in tanti hanno ricordato l’attrice e il suo lavoro. A distanza di 10 mesi Jason Priestley, che con Shannen ha condiviso il set di Beverly Hills 90210, l’ha ricordata nuovamente nel corso di un’intervista rilasciata a E! News.

“In realtà come cast siamo molto uniti e abbiamo parlato del fatto che abbiamo due di noi relativamente giovani. è molto strano. Mi sento davvero fortunato per aver condiviso con Shannon tanto degli ultimi suoi due anni di vita. Non c’era più niente di non detto tra di noi e avevamo risolto tutto prima che morisse“, ha spiegato l’attore.

Prima che Doherty uscisse di scena al termine della quarta stagione, lei e Priestley avevano interpretato il ruolo dei fratelli gemelli Brandon e Brenda Walsh nella serie cult degli anni ’90. E a proposito di Beverly Hills 90210, come rivelato da Jason Priestley esisterebbe ancora una chat di gruppo tra gli ex protagonisti della serie.

Il nome del gruppo è Team 90210 Awesome Sauce. “Non so chi ha avuto questa idea, non lo ricordo. Ma non mi prendo la paternità di questa idea“, ha rivelato l’attore. Jason ha anche aggiunto che ogni tanto il cast ha riflettuto sul fatto di aver perso già due colleghi coetanei nel corso degli anni.

Ricordiamo infatti che anche Luke Perry, indimenticato Dylan nello show, è morto nel 2019 a causa di un ictus ischemico. Intanto dallo scorso anno Priestley è tornato in tv con una nuova serie.

Si tratta di Wild Cards, show della The CW che vede protagonisti Giacomo Gianniotti (l’Andrea De Luca di Grey’s Anatomy) e Vanessa Morgan (che abbiamo visto nei panni di Toni in Riverdale).