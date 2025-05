I vincitori dei David di Donatello 2025

È tempo dei David di Donatello 2025! Mercoledì 7 maggio va in scena su Rai Uno la 70esima edizione dell’evento che premia i migliori film e le migliori interpretazioni dell’anno.

A condurre la cerimonia in diretta dagli Studi di Cinecittà di Roma la coppia inedita formata da Elena Sofia Ricci e Mika. Vermiglio è il film più premiato della serata, con ben 7 statuette portate a casa e conquista il David come Miglior Film. Maura Delpero è la prima donna a vincere il premio come Miglior regia. Nel corso della serata Delpero ha anche conquistato anche il David di Donatello 2025 per la Miglior sceneggiatura originale.

A L’arte della gioia vanno anche entrambi i premi per le migliori interpretazioni femminili: Tecla Insolia è la Miglior attrice protagonista, Valeria Bruni Tedeschi la Miglior attrice non protagonista (il quinto in carriera).

Elio Germano conquista il sesto David in carriera come Miglior attore protagonista in Berlinguer – La grande ambizione. Il David per il Miglior attore non protagonista viene assegnato a Francesco Di Leva per Familia, che conquista il secondo David in carriera.

Nonostante le 15 candidature, Parthenope di Paolo Sorrentino non riceve neanche un premio. Nulla da fare per Giorgia e la sua Diamanti: la miglior canzone originale è Aria! di Margherita Vicario per il film Gloria!.

Premio David alla carriera al regista Pupi Avati mentre Timothée Chalamet, ospite speciale della serata, è stato insignito con un David speciale. “Questo è un onore incredibile. Conta molto per me, un paese come l’Italia che è ricco di storia“, sono state le parole dell’attore. Al fianco dell’attore c’era anche la fidanzata, la star Kylie Jenner. Tra i premi speciali consegnati il Premio Cinecittà David 70 a Giuseppe Tornatore e a Ornella Muti.

Tutti i vincitori dei David di Donatello 2025

Miglior film: Vermiglio

Vermiglio Miglior regia: Maura Delpero (Vermiglio);

Maura Delpero (Vermiglio); Miglior esordio alla regia: Margherita Vicario (Gloria!);

Margherita Vicario (Gloria!); Miglior attore protagonista: Elio Germano (Berlinguer – La grande ambizione);

Elio Germano (Berlinguer – La grande ambizione); Miglior attrice protagonista: Tecla Insolia (L’arte della gioia);

Tecla Insolia (L’arte della gioia); Miglior attore non protagonista: Francesco Di Leva (Familia);

Francesco Di Leva (Familia); Miglior attrice non protagonista: Valeria Bruni Tedeschi (L’arte della gioia);

Valeria Bruni Tedeschi (L’arte della gioia); Miglior sceneggiatura originale: Maura Delpero (Vermiglio);

Maura Delpero (Vermiglio); Miglior sceneggiatura non originale: Valeria Golino, Luca Infascelli, Francesca Marciano, Valia Santella e Stefano Sardo (L’arte della gioia);

Valeria Golino, Luca Infascelli, Francesca Marciano, Valia Santella e Stefano Sardo (L’arte della gioia); Miglior produttore: Vermiglio;

Vermiglio; Miglior casting: Maurilio Mangano e Stefania Rodà (Vermiglio);

Maurilio Mangano e Stefania Rodà (Vermiglio); Miglior autore della fotografia: Michail Kričman (Vermiglio);

Michail Kričman (Vermiglio); Miglior canzone originale: Aria! di Margherita Vicario (Gloria!);

Aria! di Margherita Vicario (Gloria!); Miglior compositore: Margherita Vicario e Davide Pavanello (Gloria!);

Margherita Vicario e Davide Pavanello (Gloria!); Miglior scenografia: Tonino Zera, Carlotta Desmann e Maria Grazia Schirripa (Le Déluge – Gli ultimi giorni di Maria Antonietta);

Tonino Zera, Carlotta Desmann e Maria Grazia Schirripa (Le Déluge – Gli ultimi giorni di Maria Antonietta); Migliori costumi: Massimo Cantini Parrini (Déluge – Gli ultimi giorni di Maria Antonietta);

Massimo Cantini Parrini (Déluge – Gli ultimi giorni di Maria Antonietta); Miglior trucco: Alessandra Vita e Valentina Visintin (Le Déluge – Gli ultimi giorni di Maria Antonietta);

Alessandra Vita e Valentina Visintin (Le Déluge – Gli ultimi giorni di Maria Antonietta); Miglior acconciatura: Aldo Signoretti e Domingo Santoro (Le Déluge – Gli ultimi giorni di Maria Antonietta);

Aldo Signoretti e Domingo Santoro (Le Déluge – Gli ultimi giorni di Maria Antonietta); Miglior montaggio: Jacopo Quadri (Berlinguer – La grande ambizione);

Jacopo Quadri (Berlinguer – La grande ambizione); Miglior suono: Dana Farzanehpour, Hervé Guyader e Emmanuel de Boissieu (Vermiglio);

Dana Farzanehpour, Hervé Guyader e Emmanuel de Boissieu (Vermiglio); Migliori effetti speciali visivi: Víctor Pérez (Napoli – New York);

Víctor Pérez (Napoli – New York); Miglior documentario: Lirica ucraina;

Lirica ucraina; Miglior cortometraggio: Domenica sera;

Domenica sera; Miglior film internazionale: Anora;

Anora; David giovani: Napoli – New York

