Un intimacy coordinator è stata interpellata per dare una propria lettura del video di It Ends with Us con Justin Baldoni e Blake Lively

L’opinione di una coordinatrice dell’intimità sul video di Justin Baldon e Blake Lively

Una coordinatrice dell’intimità di Hollywood ha condiviso la sua opinione sul video dietro le quinte di It Ends With Us, che il team legale di Justin Baldoni ha diffuso alla stampa questa settimana nel mezzo della sua disputa in corso con Blake Lively.

Gli avvocati dell’attore sostengono che il filmato in questione confuti diverse accuse chiave mosse da Blake in una causa presentata a New York lo scorso dicembre, in cui lo accusa di molestie sessuali e di aver orchestrato una campagna diffamatoria nei suoi confronti.

Baldoni ha presentato poi la sua controquerela la scorsa settimana contro Lively e il marito Ryan Reynolds. La sua richiesta è di almeno 400 milioni di dollari di risarcimento per quella che definisce una presunta campagna diffamatoria da parte loro, oltre ad altre azioni.

Il video di quasi 10 minuti, girato a maggio del 2023, mostra tre riprese di una scena di It Ends With Us, basato sul romanzo di Colleen Hoover del 2016, in cui i personaggi di Lively e Baldoni, Lily e Ryle, stanno iniziando la loro storia d’amore.

Parlando con The Hollywood Reporter, l’intimacy coordinator Mia Schachter, che ha lavorato su Lessons in Chemistry per Apple TV+, Insecure per HBO e American Crime Story per FX, ha espresso il suo parere sul filmato.

Sta cercando di baciarla e chiaramente non ne hanno discusso in anticipo, lei continua a tirarsi indietro e chiaramente non vuole farlo.

Riguardo alla reazione di Lively, ha aggiunto:

Anche se è Blake Lively e può dire no senza temere di essere licenziata per esprimere la sua opinione come potrebbe temere qualcun altro, deve comunque continuare a lavorare con lui, mantenere la pace e comportarsi bene. Posso immaginare che cerchi di rimanere allegra e di buon umore, senza farlo arrabbiare o ferire nessuno, e senza perdere tempo. Ma naturalmente, è intrappolata in un vicolo cieco. La vedo cercare di accontentarlo e mantenere un sorriso sul suo volto.

Schachter ha notato che, essendo una star famosa, Lively aveva “un potere significativo” sul set di It Ends With Us. Doveva, però, comunque seguire gli ordini di Baldoni in quanto regista.

Sono rimasta un po’ sorpresa che questo sia il video che la sua squadra ha diffuso.

Ha aggiunto, sostenendo che il video farebbe “l’opposto” di giustificare Baldoni, a suo dire, poiché sembra che il bacio non fosse stato concordato in anticipo. Anche il team legale di Blake Lively ha definitivo il filmato incriminante.