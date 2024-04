Imma Tataranni 4 stagione: news, quando inizia e streaming

Fiction e Soap Opera

Leila Sirianni | 16 Aprile 2024

Imma Tataranni

Imma Tataranni tornerà in TV su Rai 1 con la stagione 4: tutte le news e le anticipazioni su trama, cast, quando inizia e streaming.

Imma Tataranni 4 stagioni news e anticipazioni

Il 16 ottobre 2023 Rai 1 ha trasmesso l’ultima puntata della terza stagione di Imma Tataranni, ma il pubblico della fiction italiana sapeva già che la storia del sostituto procuratore sarebbe continuata.

La direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati aveva, infatti, già confermato la realizzazione di un’altra stagione in occasione della conferenza stampa in attesa del debutto della terza.

Per non lasciare spazio a dubbi, inoltre, come riporta DavideMaggio.it, la notizia è stata confermata in un secondo momento anche dal vicedirettore di Rai Fiction Ivan Carlei, in occasione del Matera Film Festival.

Ci sarà, però, da capire se il quarto sarà anche il capitolo finale. Uno dei protagonisti, Alessio Lapice, ha dichiarato in un’intervista che il lavoro richiesto dal progetto è tale per cui è difficile potersi dedicare ad altro:

C’è la voglia di fare ancora una stagione insieme, che è la quarta. Ma sul futuro ci penso. E non solo io, credo tutti.

Capiremo più avanti. Già nel corso degli ultimi mesi del 2023 pare che la sceneggiatura fosse in fase di stesura. Come potrete immaginare, ad oggi le anticipazioni sulla trama di Imma Tataranni 4 stagione sono ben poche.

Quello che sappiamo è che ci sarà del movimento per quanto riguarda i triangoli amorosi attualmente attivi nella fiction, quindi Imma, Pietro e Calogiuri. Di questo ne ha parlato la stessa Ammirati.

In aggiunta a tutto ciò, sempre DavideMaggio.it ha riportato che verrà dedicato più spazio al personaggio di Diana De Santis, interpretato da Barbara Ronchi, che diventerà quindi più rilevante.

Le nuove vicende saranno poi accolte ancora una volta dalla città di Matera, che ormai fa da sfondo alla storia da oltre quattro anni, e ricorreranno gialli sempre più coinvolgenti.

Quando inizia Imma Tataranni 4 stagione

Detto ciò, quando inizia Imma Tataranni 4 stagione su Rai 1? Ad oggi non esiste una risposta a questa domanda, dal momento che il capitolo precedente si è concluso solo a metà ottobre.

Ipoteticamente le nuove puntate potrebbero iniziare ad andare in onda nel corso dell’autunno 2024. L’inizio delle riprese era stato inizialmente programmato per il mese di gennaio, ma non abbiamo avuto più notizie.

Torneremo sull’argomento non appena avremo maggiori informazioni al riguardo.

Cast, attori e personaggi

Per quanto riguarda il cast di Imma Tataranni 4 stagione, è ancora presto per sapere con certezza chi tornerà e quali nuovi volti entreranno in scena. Senza dubbio, però, ritroveremo Vanessa Scalera nei panni della protagonista.

Al suo fianco, inoltre, dovremmo rivedere anche Alessio Lapice e Massimiliano Gallo, rispettivamente nei panni di Ippazio Calogiuri e Pietro De Ruggeri. Gli altri attori e personaggi che potremmo rivedere sono:

Alice Azzariti è Valentina De Ruggeri

Barbara Ronchi è Diana De Santis

Carlo De Ruggeri è Dr. Taccardi

Monica Dugo è Maria Moliterni

Dora Romano è la madre di Pietro e suocera di Imma

Lucia Zotti è Brunella Tataranni

Carlo Buccirosso è Alessandro Vitali

Martina Catuzzi è Laura Bartolini

Nel corso della terza stagione, poi, si è aggiunto Cesare Bocci con il suo Saverio Romaniello, che potremmo rivedere anche nei nuovi episodi.

Numero e durata delle puntate

Ad oggi non siamo ancora in grado di dire quante sono le puntate che compongono la stagione 4 di Imma Tataranni, anche perché ciascun capitolo di quelli disponibili ha una durata diversa. Staremo, quindi, a vedere.

Imma Tataranni 4 streaming

Dove vedere in streaming Imma Tataranni, inclusa la stagione 4? Semplice: trattandosi di una fiction Rai, le puntate vengono caricate sulla piattaforma RaiPlay dopo la messa in onda in TV.

Per accedere al catalogo non serve alcun abbonamento. RaiPlay è un servizio gratuito. Tutto ciò che serve è registrarsi e poi fare il log-in con email e password quando richiesto.