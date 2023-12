Fiction e Soap Opera

Leila Sirianni | 11 Dicembre 2023

il metodo fenoglio

Lunedì 11 dicembre 2023 su Rai 1 alle 21.30 va in onda la quarta puntata della nuova fiction Il Metodo Fenoglio: tutte le anticipazioni sulla trama.

Dove eravamo rimasti?

Prima di dedicarci alle anticipazioni sulla trama della quarta e ultima puntata de Il Metodo Fenoglio, in onda l’11 dicembre 2023, ricordiamo velocemente cos’è accaduto durante l’appuntamento precedente.

Fenoglio parla con un pentito facendo emergere rivelazioni inaspettate. Il passato che ha unito Lopez e Grimaldi torna finalmente alla luce, insieme alla scoperta di come la mafia abbia esteso i suoi tentacoli anche a Bari.

Nell’episodio 6, intitolato Le Verità Nascoste, alcuni tragici avvenimenti sulla scena nazionale coprono di angoscia Fenoglio e i suoi colleghi.

L’unico modo per reagire è cercare di fermare l’organizzazione mafiosa che sta mettendo sotto scacco Bari. Intanto, il caso del piccolo Damiano resta ancora un mistero.

Anticipazioni sulla quarta ed ultima puntata de Il Metodo Fenoglio dell 11 dicembre

Stando alle anticipazioni sulla trama della quarta e ultima puntata, nel corso dell’episodio 7 de Il Metodo Fenoglio, intitolato Il Male Minore, Fenoglio riceve un’informazione pericolosa.

Proviene dal passato dell’uomo di cui si fidava più al mondo. E ora si trova davanti una scelta che potrebbe cambiare la sua vita per sempre.

Nell’episodio 8, intitolato Colpire al Cuore, Fenoglio scopre finalmente il colpevole di un omicidio che non gli sta dando pace, dipanando l’enigma che lo tormenta da mesi.

Ma per chiudere con soddisfazione l’indagine ha bisogno dell’aiuto insperato di un amico fedele.

Questo è quanto riportano le anticipazioni sulla quarta e ultima puntata de Il Metodo Fenoglio, in onda l’11 dicembre 2023.

Dove vedere in streaming la quarta e ultima puntata de Il Metodo Fenoglio

Essendo una fiction di Rai 1, gli interessati hanno la possibilità di vedere Il Metodo Fenoglio anche grazie alla piattaforma streaming RaiPlay. Nel suo catalogo dopo la messa in onda troveremo la prima stagione.

Tutto ciò che dovrete fare per accedere al titolo, è registrarvi gratuitamente sul sito o dall’app ed accedere poi inserendo i dati richiesti. RaiPlay dà la possibilità ai suoi utenti di vedere i contenuti in diretta, oppure on demand.

Settimanalmente, dopo il passaggio in TV, tutte le puntate de Il Metodo Fenoglio vengono rese disponibile in streaming all’interno del catalogo della piattaforma.